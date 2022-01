Pide Diego no politizar seguridad en Guanajuato y colaborar en lugar de ‘repartir culpas’

Salvatierra, Guanajuato.- En materia de seguridad lo más importante es no repartir culpas sino trabajar unidos los tres órdenes de Gobierno, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en gira por Salvatierra.

Lo más importante es trabajar unidos y no repartir culpas, como autoridades no se vale decir ‘no me toca’... nos toca a todos, y en materia de seguridad hemos tomado la decisión de no politizar el tema, es tema de todos. Cuando hay voluntad las cosas funcionan mejor”.