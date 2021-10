Pide diputado Rolando Alcántar hacer sacrificios para fortalecer a las policías municipales

León, Guanajuato.- Debido a que a nivel federal otra vez no se contemplan recursos para fortalecimiento de las policías municipales, los ayuntamientos deben fortalecer su recaudación para poder atender las necesidades de seguridad en Guanajuato.

El diputado del Partido Acción Nacional, Rolando Alcántar Rojas, consideró que debido a esto también se verán obligados a hacer algunos sacrificios en temas que no sean tan prioritarios y atender los que sí lo son.

El diputado insistió en que debido a que el Gobierno Federal no tiene previsto otorgar recursos que antes si se entregaban como el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), será necesario que los municipios aumenten su nivel de recaudación y además administren mejor sus recursos.

Alcántar Rojas lamentó que el presupuesto para el próximo año sí contempla un incremento para la Guardia Nacional, pero no apoyos para las policías municipales.

La Guardia Nacional no es un modelo de policía nacional, simplemente es una policía de competencia federal, pero que hace exactamente las mismas funciones, ni incluso excluir a las policías municipales, entonces no puedes tener resultados positivos de seguridad si no le inviertes lo necesario a quien termina siendo el primer respondiente que son las policías municipales”, concluyó.