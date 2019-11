Séptima edición de Fashion Days San Miguel de Allende

León.- Los resultados del evento de moda con causa Fashion Days San Miguel de Allende (FDSMA), se verán reflejados en su séptima edición del 6 al 8 de noviembre.

Después de tres años y medio de trabajo se inaugurará la primera parte del Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (CRISMA) en el que más de 300 niños de escasos de recursos recibirán atención especializada.

Blanca Salinas de Santos.

Blanca Salinas, directora de FDSMA visitó las instalaciones de periódico am para compartir los detalles de una edición más de los días de la moda de San Miguel de Allende.

La inauguración será a las 5 de la tarde del miércoles 6 de noviembre en las nuevas instalaciones de CRISMA, con la pasarela de la diseñadora Isabella Springmühl, creativa de Guatemala que tiene Síndrome de Down y vuelve a presentarse en el FDSMA con su marca Down To Xjabelle.

Isabella Springmühl vuelve a SMA.

En esta ocasión la moda se une a la Ruta del Vino de Guanajuato, ya que tendremos nuestro tradicional Fashion Hat Brunch en el viñedo Tres Raíces”, comentó Blanca.

Ahí tendremos pasarela de Bala Di Gala, Bernarda, Jacobo Sin A y Sebastián del Real Ossa serán cuatro colección que nos encantarán”, añadió.

Bernarda

En el evento mañanero también se realizará la segunda edición de la entrega de siete premios “Mujeres que inspiran” de Xantería Cosmetics, entre las galardonadas destacan la diseñadora guatemalteca Isabella Springmühl, la experta en moda Anna Fusoni, editora en jefe de Harper Bazar, Lucy Lara entre otras.

Nuevamente el Hotel Rosewood recibirá las tendencias más actuales de la moda en sus instalación en esta ocasión el jueves 7 por la noche en el área de las jacarandas del recinto presentará colección Benito Santos.

Y para cerrar el evento se tendrá el día viernes la participación de Daniel Espinosa, quien le dio la patadita de buena suerte al evento, al participar en la primera edición del evento con causa.

Armando Takeda.

Traemos a Daniel como padrino del Fashion Days, si ustedes se dan cuenta cada edición tenemos la presencia de algún padrinos que nos dieron patadita de buena suerta”, comentó Blanca.

El diseñador de joyería compartirá escenario con el guanajuatense Jesús de la Garza, Annaiss Yucra Mancilla y Armando Takeda.