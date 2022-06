Guanajuato.- No habrá sequía en el Estado porque "las presas están muy bien" y las lluvias llegarán, aunque tarde, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además porque dijo que antes de que empezaran las lluvias él monitoreó la Presa Solís y estaba al 79% de su capacidad, de un total de mil millones de metros cúbicos, lo que la hace la más grande del Estado.

Agregó que la Presa de Tepuxtepec, ubicada en los límites del Estado de México, Michoacán y Querétaro, derrama hacia la Presa Solís, por lo que su agua está garantizada.

Refirió que la Presa Solís nunca se llena porque la desfogan, pues de lo contrario se desbordaría e inundaría todo Guanajuato. En otra ocasión, hace un par de meses, comentó que se inundaría Pénjamo y Abasolo.

Entonces no se vislumbra un tema de sequía", sostuvo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aunque reconoció que sí "vamos un poco abajo".

Esto durante su discurso en el tradicional desayuno con los empresarios y trabajadores mineros en la Secretaría de Finanzas, con motivo del Día de San Juan.

En Guanajuato no pasará lo mismo que en Monterrey

Aclaró que en Guanajuato no pasará lo mismo que en Monterrey, que sufre escasez extrema de agua. El Gobernador explicó esta mañana que eso sucedió allá debido a que no llovió durante dos años seguidos pero en nuestro Estado no sucedió lo mismo, al contrario, 2019 y 2020 fueron muy buenos años y se llenaron todas las presas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también comentó que el Plan B respecto al agua para el Estado, es una mezcla de agua superficial y subterránea, de pozos.

La combinación perfecta de agua superficial y subterránea nos va a permitir tener agua los próximos 50 años", sostuvo.

