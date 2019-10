Sexta Edición del Torneo Anual del Globo

León.- La contienda deportiva más colorida del año está cada vez más cerca, el Torneo Anual del Globo reunirá más de 90 golfistas del 15 al 17 de noviembre en El Molino Residencial & Golf.

Óscar Izaguirre, director administrativo de El Molino; Roberto Carlos Carmona; gerente de la casa club; Enrique Serna, director de golf y Arturo Garduño, integrante del comité de golf, presentaron en rueda de prensa la sexta edición del torneo.

Foto: Maricela Maceira / Cortesía

En el restaurante Bruno Cuccina se dieron a conocer los por menores del torneo que dijeron ser único en su tipo, al ser ‘decorado’ por 200 globos aerostáticos que vuelan sobre jugadores mientras dan sus mejores golpes.

He sido testigo del crecimiento del club, y es un orgullo pertenecer a este torneo como socio, es una gran experiencia”, dijo Arturo Garduño.

Foto: Maricela Maceira / Cortesía

El año pasado fue impresionante cómo en un torneo amateur, se fueron dos holly one, uno se llevó un auto y otro un auto último modelo”, añadió.

Las formas del juego serán: primera, segunda y tercera stroke play al 80% del hándicap, cuarta y damas stableford al 80%, se jugarán los tres días y no habrá corte.

Foto: Maricela Maceira / Cortesía

Los premios incluyen un kit de bienvenida a cada jugador, trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al mejor score Gross sin H.P..

Los hole in one no pueden faltar y serán dos autos, un carrito de golf y un terreno en el residencial, los que se ofrecerán a los mejores golfistas en cuatro hoyos del campo.

Foto: Maricela Maceira / Cortesía

Se espera la participación de jugadores de otros campos de la ciudad, así como de otros ubicados a los alrededores de León.

También se contará con un programa social que incluye comida de clausura el domingo 17 en la Casa Club.