León, Guanajuato.- La actividad sísmica en Guanajuato es natural según la dinámica de las placas tectónicas, “la Tierra no es un ente estático, al contrario se mueve continuamente”, dijo Alejandro Hernández Martínez, especialista en estructuras en ingeniería civil de la Universidad de Guanajuato.

Luego del asombro de miles de guanajuatenses por los temblores registrados en la entidad, expertos en el fenómeno coinciden en que esta actividad sísmica obedece a fallas geológicas que se activan después de cierto tiempo.

“Lo de San Felipe y su epicentro de 4.6 de magnitud es por una falla local en el municipio, fue un sismo de baja magnitud, pero eso es un simple ejemplo de que en Guanajuato y todo México es una zona sísmica, hay áreas donde se siente más que otras como la más crítica en la franja costera del Pacífico y Guanajuato está lejos de ella”, explicó el especialista.

“Lo que se llegó a sentir es una manifestación de la naturaleza telúrica, Guanajuato es una región de baja intensidad sísmica por lo que no debe crear alarma, no se debe ignorar eso sí, pero no debe generar pánico”, aclaró el experto.

Por último, pidió comprensión pues dijo que no hay razones para que este fenómeno aumente su magnitud.

“Es muy poco probable que los sismos aumenten su intensidad y puedan causar daños o incluso alcanzar a producir una catástrofe”, concluyó.

Actividad sísmica dentro de lo esperado

La actividad sismológica registrada durante este fin de semana y madrugada de ayer en Guanajuato es normal y se encuentra dentro de los esperado por la zona sismológica en la que se ubica la entidad, así lo confirmó Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable del Área de Análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN)

“Este fenómeno generalmente ocurre debido a fallas geológicas que están desde la región norte hasta el sur del país y en este caso en San Felipe Guanajuato, donde se registró el epicentro más fuerte, es porque coincide la situación del municipio con algunas fallas de pequeñas dimensiones”, explicó.

Y además, añadió que después de varias décadas es común que se presenten estos “enjambres sísmicos” en algunas regiones de México.

(Un enjambre sísmico es la ocurrencia de un conjunto de temblores en un área específica durante un periodo de tiempo relativamente corto).

“No es de extrañarse esta actividad, sin embargo a pobladores de ciertas regiones de baja ocurrencia pues les resulta extraño el fenómeno, lo que sí es que ninguna superficie sobre el planeta tierra está ajeno a que suceda esta dinámica tectónica, claro, en unas partes con mayor o menor intensidad e incluso imperceptible al humano”.

Coincidió en que es poco probable que se presente un sismo de mayor magnitud en la zona.

