León, Guanajuato.- Entre el lunes y el martes de esta semana se registraron tres sismos en Guanajuato con epicentro en el municipio de San Felipe; el de mayor magnitud fue de 4.4 grados en la escala de Richter.

Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependencia que mantiene una red de monitoreo de sismos en el país.

El pasado lunes, el SSN reportó un sismo de una magnitud de 4.4 con epicentro 24 kilómetros al noreste del municipio de San Felipe a las 11:49 de la noche.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró dos sismos de 3.7 y 3.6 en San Felipe el martes, el primero a las 9:05 de la mañana y el segundo a las 5:22 de la tarde. Foto: Omar Ramírez

Ayer se registraron dos movimientos más en esta ciudad, el primero de una magnitud de 3.7 a las 9:05 de la mañana y el segundo a las 5:22 de la tarde con una magnitud de 3.6 grados en escala de Richter. Estos sismos se percibieron en diferentes municipios de Guanajuato.

Sismos en Guanajuato: Aconsejan tener un plan de protección civil

Ante un sismo, las autoridades de Protección Civil del Estado aconsejan tener un Plan Familiar de Protección Civil, además de estar informado y mantener la calma para poder actuar de forma adecuada en este tipo de emergencias.

También se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia que debe contener documentos importantes, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil, víveres enlatados y agua embotellada, botiquín, herramientas para reparaciones de emergencia, radio y linterna con pilas.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir estos cuatro pasos:

Detecta riesgo y zonas de seguridad, tanto dentro como fuera de tu casa. Revisa mobiliario e instalaciones. En un croquis traza las posibles rutas de evacuación, señala los riesgos detectados y cómo reducirlos. Prepárate para tomar la mejor decisión, eso te ayudará para saber actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores. Realiza simulacros por lo menos 3 veces al año. Basado en tus experiencias, actualiza tu plan.

¿Dónde es más seguro, dentro o fuera de casa?

No hay una regla general porque depende del tipo de riesgo y de las características de la vivienda.

Es importante conservar la calma y no correr, no gritar y no empujar.

Se aconseja mantenerse informado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres a través de la página www.gobmx/cenapred y reportar emergencias al 911.

