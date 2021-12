León, Guanajuato.- Incompleta y sin datos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y organismos autónomos, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Guanajuato presentó la Plataforma Digital Estatal de Inteligencia.

El sitio web se anunció el pasado 9 de diciembre (Día Internacional contra la Corrupción) como una herramienta que ayudaría a obtener datos confiables y actuales de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, contrataciones, sanciones, denuncias y fiscalización, pero aún presenta inconsistencias.

Aparte de no tener la información completa, el sistema indica que es una versión beta, es decir, que la versión presentada por Julio César Rodríguez Fonseca, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, es incompleta y aún en desarrollo.

Erik G. Ramírez Serafín, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Foto: Daniel Martínez Macías.

Este instrumento de inteligencia concentra y conecta diversos sistemas, conjuntos de datos e información pública para la prevención y el combate a la corrupción.

AM publicó en octubre pasado que el trabajo del CPC no se veía, pues en cuatro años no han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción por carecer de facultades legales, incluso desechan toda petición de investigación, y ahora presenta la plataforma a medias.

En una revisión al sitio realizada por AM, se confirmó que sólo los apartados de las declaraciones patrimoniales son visibles, aunque no están todavía agregadas las declaraciones de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las que sí están agregados son las de organismos autónomos, aunque faltan las del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Tampoco se encuentra información del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Procuraduría General de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y ni el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

Por ahora tampoco son visibles los datos de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, ni aparecen los organismos o dependencias a los que pertenecen.

Aunque se puede realizar la búsqueda de servidores públicos y particulares sancionados, no presentan datos globales ni muestran nombres específicos.

Los apartados de fiscalización, denuncias contra servidores y contrataciones aún están deshabilitados y no se puede entrar al formulario para rastrear por nombre, cargo o institución.

El desarrollo de la plataforma y toda la identidad visual costó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 29 mil 500 pesos, de acuerdo con el contrato SESEA CONT/06/2021.

Es decir, costó una tercera parte de lo que gana un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción al mes.

A través de una adjudicación directa el SEA otorgó a Eleazar Cosío Gutiérrez el desarrollo de la plataforma, que aún presenta deficiencias, pues no contiene todos los datos, aunque la identidad visual está completa.

El origen de los recursos públicos para la adquisición de esta plataforma surgió de la partida 3170 del Fondo Estatal y se entregó por parte de proveedor al SEA el pasado 23 de abril.

