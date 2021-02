Son amigos incondicionales

“Una de las cosas más importantes para mí en la universidad son los amigos que hice. Ellos me apoyaron en mis momentos más difíciles, me ayudaron a salir adelante y también vivimos experiencias maravillosas, he trabajado con ellos, viajado y reído mucho.

Con cada uno de mis amigos tengo una amistad distinta que es muy íntima y basada en el respeto y el apoyo mutuo, todos somos muy diferentes en nuestras personalidades, pero eso es justamente lo que nos hace tan unidos.

La amistad es algo súper importante en mí en vida porque sé que cuando necesito ayuda siempre puedo recurrir a ellos por apoyo, un consejo o alguien que me escuche. Incluso ahora que no los puedo ver por la cuarentena, sabemos que no estamos separados, que estamos a una llamada de distancia para cualquier cosa que necesitemos”.