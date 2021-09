Sophía Huett pide a la Sedena mayor control de explosivos

León, Guanajuato.- Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de Guanajuato, pidió a la Sedena mayor control sobre los permisos de explosivos para prevenir atentados como el ocurrido hace una semana en Salamanca.

“Son labores que apuntan a un mejor control y, en dado caso, a la detención de presuntos responsables”, dijo la funcionaria después de los Honores a la Bandera en la Presidencia Municipal de León.

El 19 de septiembre se registró un ataque con bomba afuera del restaurante Barra 1604 en Salamanca, que dejó dos hombres muertos y cuatro personas heridas.

El domingo 19 de septiembre se registró un ataque con bomba en el restaurante Barra 1604, que dejó dos muertos y cuatro heridos. Foto: Staff AM.

Además, el pasado domingo se localizó un supuesto artefacto explosivo en el bulevar Del Valle, en Purísima del Rincón.

“Aquí habría que ir avanzando hacia medidas preventivas, que se tengan los controles adecuados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la encargada de actuar en el marco de la ley de armas de fuego y explosivos”, señaló Sophía Huett.

Con respecto al caso del artefacto encontrado en Purísima del Rincón, indicó que de manera preliminar se sabe que se trataba de un tubo de PVC con cables, sin embargo, aún no se determina si contenía explosivos.

Agregó que estos casos son muy mediáticos y señaló que actualmente este municipio figura a nivel nacional, pero por situaciones de este tipo.

“Hay quien buscará justamente atraer la atención a este tipo de eventos tenga o no carga o haya o no la intención. Hoy ponemos a Purísima del Rincón en el mapa nacional por este tipo de temas y quien haya puesto este artefacto, tenga o no carga explosiva, logró su cometido”, comentó.

LALC

