Su tesis de doctorado, la inspira a realizar su primer libro

León.- Rosa María López Solís, presentó su primer libro “Lo que dicta el corazón”, en el auditorio principal de la Universidad De La Salle Bajío campus Juan Alonso de Torres.

Este trabajo fue un proyecto que surgió de su tesis para el doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano.

Ustedes son lo que me motivó, me impulsó, me inspiró a darme cuenta que había cosas que podía decir, no solo a sus oídos, que me los han prestado, ahora también gracias por prestarme su corazón”, dijo a los asistentes.