Suben precios de medicinas contra cáncer; algunos cuestan hasta 5 veces más

Guanajuato.- El aumento en el costo de los medicamentos oncológicos (contra el cáncer) comenzó en el 2018 y la pandemia de COVID agudizó el problema.

Distribuidores de medicamentos confirmaron a AM que los costos en algunos casos han aumentado considerablemente.

La inflación y la escasez de algunas materias primas que provienen de la India y China y que surtían a laboratorios en México, son algunos de los factores a los que se puede atribuir el incremento del precio de los medicamentos contra el cáncer.

“El principal problema fue el cambio en las compras por parte del Gobierno federal y que derivó en que mucha gente no encontrara los medicamentos en los hospitales públicos y que recurriera a las farmacias especializadas. Aunado al bloqueo de laboratorios Pisa, que surtía un 70% de los medicamentos oncológicos y de los esquemas básicos de quimioterapias.

“Por poner un ejemplo, la vincristina, que se usa para la leucemia, en el 2017 su costo en farmacias oscilaba entre 80 y 100 pesos, y ahorita es difícil de conseguir y cuesta hasta 600 pesos. El incremento ha sido del 500% en algunos medicamentos”, sostuvo un proveedor que pidió reservar su nombre.

Explicó que la farmacéutica que representa cuenta con una licencia sanitaria a nivel federal y su vínculo para conseguir los medicamentos es a través de los laboratorios o por medio de trámites de importación si el medicamento no está disponible en México.

“Se hace un trámite ante Cofepris para traer el medicamento del extranjero, pero eso tiene un costo elevado para el paciente porque el permiso de importación cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos”, finalizó.

El costo actual del medicamento para cáncer de mama (anastrozol) en una farmacia especializada ubicada en la avenida Alud es de 2 mil 726 pesos; hace cinco años en esta misma farmacia costaba mil 700 pesos.

Y el medicamento para cáncer de próstata (docetaxel) se oferta en 3 mil 538 pesos cuando su costo era de 2 mil 500 pesos, según una trabajadora del lugar.

Apoyan a asociación para pacientes con cáncer

En los últimos cuatro años la Asociación Cáncer, Vida y Esperanza AC, dedicada a apoyar a pacientes con cáncer, ha notado un aumento del 20 % en el costo de los medicamentos oncológicos.

Alejandra Monjaraz Pedroza, de dicha asociación, comentó que actualmente trabajan con seis proveedores y reconoció que algunos de estos les venden los medicamentos a un precio especial por ser una asociación.

“De unos años para acá ha habido un incremento. Yo no lo he visto muy catastrófico, sí ha sido un aumento, pero de unos años para acá, no reciente, de dos o tres meses, porque eso sería mentira. Hablo de unos tres o cuatro años.

“Realmente nosotros no nos hemos visto tan afectados porque siempre buscamos que los proveedores nos den buenos precios porque somos una asociación y apoyamos a los pacientes y hay proveedores que nos dan precios especiales por ser asociación. A lo mejor no nos aumentan tanto porque saben cuál es la misión que tenemos”, dijo.

La ciclofosfamida, filgrastim, temozolamida y talidomida, para el tratamiento de tumores cerebrales, leucemias y cáncer de pulmón, son algunos de los medicamentos más solicitados en la Asociación.

“Es muy raro que tengamos solicitudes de medicamento para el cáncer de mama o de próstata, las llegamos a tener pero cuando a los pacientes se les informa en el IMSS que hay desabasto.

“También hay que mencionar que cuando son medicamentos novedosos es cuando sí salen al mercado con precios muy altos”, recalcó.

