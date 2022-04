León, Guanajuato.- Con la reforma a la Ley de Movilidad del Estado, se obligará a los conductores del nuevo servicio de transporte privado (que sustituirá a los taxis ejecutivos) a que sólo los contraten mediante plataforma electrónica, o de lo contrario serán sancionados con el vehículo, aunque ellos no.

Y es que se agregará la siguiente disposición: El registro (en la Dirección de Transporte del Estado) se cancelará a quienes cometan las siguientes faltas:

Al vehículo que acumule tres infracciones en un año por prestar el servicio de manera libre, indirecta y fuera de plataforma. Y a quien utilice el vehículo en actos que violenten el orden público o en un delito.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Así lo propuso esta mañana Alejandro Sierra Lugo, director jurídico de la Secretaría de Gobierno, durante la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso, en la cual se trabajó con las peticiones de los concesionarios de taxis verdes, de dueños o representantes de plataformas de taxi ejecutivo y con usuarios de ambos taxis.

Ante la pregunta de la diputada Yulma Rocha sobre si la cancelación del registro sería para el conductor o para el vehículo, Guillermo Gama, director de Transporte del Estado, aclaró que la cancelación del automóvil va ligada con el operador, porque el registro incluye a quien opera y a quien conduce.

En el mismo sentido, el diputado Bricio Balderas preguntó si habrá sanción al conductor, porque de no serlo, éste se puede pasar a otro vehículo. “¿Se sigue al conductor o al vehículo? Yo creo que al conductor, porque si no, pasará de vehículo en vehículo”.

Por lo que propuso que se le quite la licencia de conducir porque de esa manera ya no podrá estar “brincando de un vehículo a otro”.

Sin embargo, Alejandro Sierra cree que se debe sancionar al vehículo porque es un particular y “aquí aplica el principio de que para los particulares lo que no está prohibido está permitido, y el hecho de que se vaya a otra plataforma nosotros no tenemos el alcance para quitarle la licencia”, explicó.

Pero dijo que tomarán en cuenta esas observaciones y enviará una contrapropuesta para poder incluirlas.

Federico Ruiz Chávez, de la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado, coincidió con Sierra.

LEE ADEMÁS: Operadores piden cancha pareja, que taxis ejecutivos operen solo mediante plataforma.

El diputado Gerardo Fernández preguntó qué pasará en caso de que un vehículo de servicio de transporte privado sea robado y éste cometa un delito. Tanto Alejandro Sierra como el diputado Bricio Balderas coincidieron en señalar que sería una excluyente de responsabilidad tanto para el dueño como para el conductor de coche.

Aun así, Sierra Lugo comentó que hará una contrapropuesta para que sea una excepción quienes no participaron en un acto delictivo o violento.

Jorge Luis Hernández, asesor del PAN, comentó sobre las tres infracciones le parecían muchas: “tengo la impresión de que estamos dando manga ancha a que se cometan más”. Pero Guillermo Gama, director de Transporte del Estado, le aclaró que sí hay quienes cometen más de tres.

LALC