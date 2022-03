Toluca pierde por goleada y se tambalea la dirección técnica de Nacho Ambriz

Será el fin de Ignacio Ambriz en Toluca, Nacho no ha entendido que Toluca no es León y el sistema de juego no le funcionara, se extrañan Nacho y los Esmeraldas, ha todo esto Toluca vuelve a perder en casa.

Por primera vez, en 40 visitas a Toluca, los Tuzos ganaron por 3 anotaciones.

Este fue el triunfo número 12 para el Pachuca en la casa del Diablo y es apenas la sexta vez que dejan en cero a los rojos.

El estadio Nemesio Diez ha dejado de pesar, ya no es un aliado de los Diablos Rojos del Toluca que ligaron su tercera derrota como locales, cayeron 3-0 ante unos Tuzos del Pachuca que se confirman en la cima del torneo.

Números preocupantes para Nacho Ambriz quien teniendo un gran plantel no ha logrado encajar las piezas y ser un equipo competitivo.

Los Tuzos fueron prácticos, golpearon en el momento correcto, se defendieron bien y se llevaron las tres unidades que hoy los colocan en la parte alta de la clasificación con 22 unidades, mientras que Toluca se quedó con 13 puntos en la parte media de la tabla.

Apenas iniciado el juego Pachuca fue quien tomó la iniciativa y generó los primeros avisos sobre el arco escarlata.

Al minuto 12, robaron el balón en mediocampo, rápido abrieron por el costado derecho para Avilez Hurtado, quien alargó para Victor Guzmán, el cual entró al área, con una finta se quitó la marca de Óscar Vanegas y con un potente tiro cruzado, venció al portero Gustavo Gutiérrez para el 1-0.

Toluca tuvo la oportunidad de empatar el juego casi de inmediato, en una llegada por el costado derecho de Pedro Alexis Canelo, quien disparó con potencia pero en el fondo contuvo el portero Óscar Ustari.

Para la parte completaría Luis Gerardo Chávez, mandó un pase filtrado para Fernando Navarro, quien entró al área por el centro y mandó un pase lateral para la llegada sin marca de Nico Ibáñez, el cual terminó la jugada con el pase a la red para el 2-0.

Al 86’ Pachuca le puso un el último golpe a un noqueado Toluca, con una tercera anotación que selló el marcador.

El 3-0 nació de un pase filtrado de Fernando Navarro para el recién ingresado, Yairo Moreno, el cual se fue solo frente al portero Gutiérrez y lo venció con tiro raso por derecha.