Una década con propósito

Alejandra López

Propósitos de Año Nuevo

¿Cómo celebras el Año Nuevo?

¿Qué ritual haces para recibir el Año Nuevo?

¿Qué esperas del inicio de una nueva década?

Angélica Hernández

Me gusta darme un tiempo para concluir el año, ver lo que hice mal , lo que puedo mejorar, para valorar qué cosas buenas me pasaron, es como tomar mi momento a solas para analizar todo esto”.

Me siento una persona afortunada creo que este año fue muy bueno, espero que el próximo sea mejor y poder seguir atesorando triunfos y logros en lo personal, en lo económico; mi negocio está en crecimiento y espero que siga más grande y si se me da la oportunidad de hacer otro me gustaría porque me encanta trabajar es algo que disfruto mucho”.