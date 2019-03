Va Gobierno del Estado tras finanzas de los criminales

Luego de un febrero con cifra récord de homicidios dolosos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se fija como plazo que en el primer semestre del año se empiece a notar una disminución.

Anuncia que en 15 días enviará la iniciativa al Congreso para crear la Unidad de Inteligencia Financiera en Guanajuato, para cortar recursos a las bandas criminales.

Entrevista con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Periódico am

Y para atenuar el recorte de recursos para infraestructura alista un esquema alternativo que permita utilizar los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado para financiar grandes proyectos.

¿Cuáles han sido los principales resultados en 5 meses de la Administración?

Se restructuró el Gobierno creando las nuevas secretarías de Migrante, la de Medio Ambiente y la Infraestructura, pero además con la reasignación de un 50% más de presupuesto para Seguridad.

Nos interesa que el Consejo Estatal de Seguridad Pública , y va ligada la estrategia con las preparatorias militarizadas que en tiempo récord abrimos dos. Hay cosas que hay que avanzar este año como tener las body-cam (cámaras corporales) en los elementos que se instaló sea nuestra plataforma de despegue para mejores policías municipales, porque hay un déficitde la División de Policía de Caminos de las Fuerzas del Estado, y este año cerrar con 900 elementos más de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

La tarjeta Impulso Social que presentamos y dijimos que en abril sería la entrega de las tarjetas. También decir que este será el sexenio de las becas a los estudiantes y el apoyo a los adultos mayores.

El Informe no es sólo desde que yo estoy, es todo el año, y ahí están obras como: Puente Santa Fe, en Guanajuato; estamos por inaugurar el Eje a los Pueblos del Rincón; el Cuarto Cinturón Vial de Irapuato; el puente Las Torres-Morelos, en León; y el nuevo Hospital General de León por abrirse.

Y continuar con la atracción de inversiones, en estos últimos días hemos estado arrancando plantas japonesas, francesas y norteamericanas, que nos permite creer que seguirá el crecimiento económico.

¿Cuáles son los pendientes más inmediatos e importantes por resolver?

Devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, bajar los índices de violencia, sobre todo en homicidios dolosos, ese es uno de los mayores retos y que estamos concentrados al 100%. Eso implica el fortalecimiento de policías municipales que ya comenzamos a través del Consejo Estatal de Seguridad, y hemos presentado ya seis iniciativas de reforma legal en seguridad (Ley de Prevención y la reforma al Sistema de Seguridad -esas dos ya se aprobaron-, y en trámite la regulación de chatarreras y casas de empeño, la Ley de Justicia Cívica y la despenalización de accidentes viales).

Seguir con el crecimiento económico es fundamental, por eso hay que fortalecer la atracción de inversiones y en abril estaremos en una gira en Alemania. Lo que hoy estamos visualizando es la posibilidad de atraer corporativos, no sólo mano de obra, que nos permita generar más ingresos propios, pues Guanajuato está en el lugar 17 de recaudación propia, el 91% es recurso federal y el 9% estatal.

La gira en Alemania es para buscar firmar el convenio para atraer la reconocida Feria Industrial de Hannover, que ha salido sólo dos veces (Shangai y Singapur), quieren traerla a América y la queremos en León, no sólo por un año sino por 10 años, y enfocarnos en la industria 4.0, en generar tecnología.

Lo otro es ir a platicar con empresas como Bosch, que ya Miguel Márquez y Enrique Peña anunciaron hace tiempo, y reafirmar el compromiso de inversión de 120 millones de dólares en Apaseo el Grande.

El compromiso del Gobernador es devolver la paz en el estado de Guanajuato. FOTO: archivo

¿Qué experiencia dejó al estado la crisis por la gasolina?

Somos un estado industrializado, con tal crecimiento económico que necesitamos un Plan Energético, que, aunque no sea nuestra competencia no podemos estar pasivos ante un posible desabasto sobre todo de energía eléctrica con apagones intermitentes que se presentan en otras partes.

Estamos en pláticas con seis despachos para ver quién podría realizarlo y definir qué infraestructura se requiere, pública y privada, para que no pase un desabasto ni en electricidad, ni en gas, ni en gasolina.

Antes de la crisis de gasolina de las 603 estaciones sólo 23 no le compraban a Pemex, hoy son 100.

Y antes el combustible llegaba por ductos y un mínimo porcentaje por tren (sólo ExxonMobil en San José Iturbide), hoy casi el 50% llega por tren luego de la gestión con Pemex para que rehabilitara la terminal de Irapuato. Ahora de Minatitlán o Texas llega gasolina por tren, eso nos permitió salir de la crisis sin depender de ductos y es difícil que nos vuelva a pasar.

En la refinería de Salamanca lo que pedimos es la inversión de 4 mil millones que prometió el Presidente, sabemos que hoy opera de manera intermitente cuando les llega el MTB.

¿Dónde está el golpe de timón prometido en Seguridad, febrero rompió récord de homicidios?

En el cambio de estrategia, las fuerzas federales y estatales tienen que cuidar el territorio y las policías municipales cuidar a la población, por eso creamos el fondo de apoyo a las policías, hoy más oportuno que nunca luego de que la Federación recortó el Fortaseg. Y la estrategia del Policía de Proximidad, en León va a arrancar el plan piloto de que los policías levanten denuncias y también los juzgados cívicos.

En lo que va de mi Administración más de 230 delincuentes que generan delitos de alto impacto fueron detenidos y se desactivaron 144 bandas, y eso es importante, seguir combatiendo el día a día, pero la estrategia es de mediano plazo para fortalecer a las policías municipales porque hubo un descuido y una disminución en el sexenio anterior al pasar de 8 mil elementos a menos de 6 mil, eso perjudica mucho.

¿Es posible reducir la violencia en Guanajuato, cuándo y cómo le van a hacer?

A través de una constante estrategia de detener a los objetivos criminales que son generadores de violencia, y en eso estamos trabajando con la Marina, el Ejército, las Fuerzas Federales; y la otra es al mediano plazo con más policías municipales, mejor capacitación, tecnología, equipamiento.

Hay muchísimo respaldo Federal, hemos estado trabajando desde el primer día y quiero reconocer la disposición del secretario de Seguridad (Alfonso) Durazo; el general de Sedena, Luis Sandoval, y el almirante de la Marina, Rafael Ojeda.

Actualmente Guanajuato registra el mayor número de homicidios de todo el país. FOTO: archivo

¿Cuándo tomaste la Gubernatura esperabas llegar al mes de febrero con esta violencia?

Febrero se dispara el índice, pero estamos seguros que en marzo vamos a disminuirlo. Mes con mes tiene que ir bajando, tiene que ser una tendencia sostenida, tenemos que dar esos resultados.

Estamos combatiendo fuertemente estos grupos criminales y estamos viendo reacción entre ellos, hay un incremento de homicidios sobre todo en el sur, Valle de Santiago por ejemplo, y esperamos pronto los resultados, estos primeros seis meses del año debe haber ya una tendencia a la baja.

Estamos desarmando bandas, los que asesinaron en La Valenciana, Guanajuato, fueron detenidos, y ellos tienen pendientes otras cuentas por homicidios; en Moroleón detuvimos a siete hombres armados que también generaban violencia en esa región; y ya se tiene identificados a los de Valle de Santiago.

Dice el Fiscal que prevenir no le toca. ¿Reducir la impunidad no es clave para inhibir los delitos?

Eso tenemos que trabajarlo con los gobiernos municipales, con las Fuerzas del Estado, y la impunidad en todos los sentidos tenemos que combatirla, impunidad significa desde que haya tolerancia cero con infractores en Tránsito y Policía, eso nos toca a todos, y el Fiscal tiene una gran responsabilidad de persecución de los delitos y llevar ante la justicia a quienes los cometieron, y tenemos que exigirle.

Lo evaluaron organismos como CIDAC, México Evalúa, ONU, y Guanajuato es uno de los estados con menores índices de impunidad, sin embargo eso no se ha visto reflejado en la disminución de los homicidios dolosos, los demás delitos han ido disminuyendo, sin embargo, mientras no logremos reducir los homicidios dolosos no nos vamos a sentir satisfechos, tenemos que redoblar esfuerzos.

Duramos seis años sin que la Federación interviniera los grupos delincuenciales, es delito federal el robo de combustible, asociación delictuosa, armas de fuego, y vemos este sexenio una gran voluntad.

¿Pasará factura el costo político de apoyar la ratificación de Carlos Zamarripa?

Si uno gobierna en base al costo político pues no tomaría decisiones importantes, sino estaría jugando con el tema de las encuestas, a mí lo que me interesa es acabar con la violencia, devolverle la paz a los guanajuatenses y yo creo que con el Fiscal lo vamos a lograr, porque tiene una gran experiencia, capacidad, reconocimiento de organismos internacionales y gran relación con autoridades federales.

Hay cosas a mejorar, una de ellas es la atención en los Ministerios Públicos, la resolución de las denuncias de robo a casa-habitación, desarticulación de bandas de cristaleros, y otros delitos.

Otra tema importante va a ser el de crear la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque somos el estado que más delincuentes detiene, de nada sirve si son sicarios que van reciclando los grupos criminales, tenemos que cortarles el flujo de dinero, que no tengan para pagar más sicarios, y eso se va a lograr con dos cosas: una, que el Presidente está cerrando la llave del robo de combustible; y la otra a través de esa Unidad que va tener las facultades para intervenir cuentas y quitarle el dinero a los criminales. Estamos en pláticas con Santiago (Nieto), titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, porque queremos firmar un convenio de colaboración en donde nazca bien esta Unidad, es cosa de un par de semana que presente la iniciativa al Congreso del Estado para crearla.

¿No es tiempo de cambios en el gabinete?

Hay áreas que se tienen que seguir reforzando, existe mucho que hacer, hubieron recortes (personal), se están restructurando las áreas, pero veo un gabinete profesional, que no me convierto yo en un cuello de botella, están tomando decisiones en base a un Programa de Gobierno que estamos construyendo y vamos a presentar después del Informe. No están ahí por temas partidistas, tienen la capacidad. Diario tengo el reporte de lo que están haciendo y estoy convencido que están haciendo buen trabajo.

El único que ya anuncié fue el del Iplaneg, que llega Juan Pablo Luna, y Enrique Ayala se regresa al staff, eso se dará después del 25 de marzo que se presente el Programa de Gobierno 2018-2024.

¿Hay un freno en el ritmo de la inversión y el empleo en Guanajuato?

En el país hay una desaceleración de las inversiones, sin embargo en Guanajuato siguen llegando las empresas, es importante ver cómo va a estar el crecimiento en el País y la confianza de los inversionistas, yo espero que sigamos con este ritmo de inversiones una vez que ya pasó lo que más freno, que fue el Tratado de Libre Comercio con la incertidumbre en el sector automotriz.

También terminó ProMéxico que era una ayuda que teníamos todos los estados para atraer inversiones, estamos en contacto con la Cancillería para ver si nos van a apoyar en lo que hacía ProMéxico.

Anhelamos que sea igual (el monto de inversiones en el anterior sexenio estatal fue de 10 mil millones de dólares), es nuestro reto, pero es complicado asegurar todavía esa meta.

Entre los cuatro estados (Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí), y a la mejor se suma Jalisco, ya se reunieron los secretarios de Desarrollo Económico en San Luis y nos veremos los gobernadores el próximo mes, seguimos trabajando en armar un plan de promoción conjunta para captar inversiones por región, y no competir entre los estados, es algo que estamos platicando.

Guanajuato ha registrado un crecimiento importante a nivel nacional en cuanto a la llegada de empresas. FOTO: archivo

¿Y cuál es el plan para sostener el ritmo de inversión en infraestructura?

El Gobierno del Estado en su conjunto tenía para obra pública 11 mil millones de pesos al año y ahora sólo tenemos 2 mil 900 millones, nos quitaron varios fondos de la Federación, vamos a estar peleando con el Presidente que nos den recursos para obras, y si no buscaremos otras opciones de financiamiento.

No hemos tenido respuesta (de la carpeta de proyectos estratégicos presentados a Andrés Manuel López Obrador en diciembre) en la semana tenemos una reunión con Carlos Urzúa (Secretario de Hacienda) para ver este tema, y espero que en la visita del Presidente del día 8 podamos tener alguna respuesta.

¿Y cuáles son las alternativas, utilizar el fondo de pensiones de los trabajadores?

Es una d las opciones a mediano y largo plazo. Estamos en pláticas con Transparencia Mexicana para que se maneje con pulcritud, hablé con su director, Eduardo Bojórquez, y ya quedó de sentarse con el Director del ISSEG y el Secretario de Finanzas para hacer este lanzamiento en próximas semanas.

Eso se podrá utilizar, pongo un ejemplo, le he pedido al Presidente de la República que la autopista Silao-San Miguel de Allende, que cuesta 3 mil millones de pesos construirla, nos cedan la concesión y el derecho de vía que ya tienen, y esa se puede concretarse con ese esquema de fondo de pensiones, me dijo el Presidente que sí. Ya mandamos el convenio y estamos en la espera de que nos lo firmen.

Y otra opción sin duda es la posibilidad de adquirir deuda. Jalisco acaba de pedir 5 mil millones de pesos, nosotros tenemos una gran capacidad de endeudamiento pero estamos primero analizando cómo viene el Presupuesto Federal, si nos pueden apoyar con más infraestructura, si no, estaremos evaluando el tema de la deuda, dependemos de cuánto nos puedan apoyar del Gobierno Federal en ese tema.

El gobernador Diego Sinhue asegura que hay estrategias que detendrán a los criminales y esto con apoyo de los tres niveles de gobierno. FOTO: archivo