Urge vacuna contra COVID a menores de 12 a 17 años: Alejandro Macías 

La vacunación contra el COVID para menores de 12 a 17 años debe de darse pronto, en particular de los que tienen un alto riesgo, opinó el infectólogo Alejandro Macías Hernández.

En el Club Rotario de León la tarde de este martes el especialista leonés habló sobre “El contexto actual de la pandemia del COVID-19” de la que ya se empieza a ver una luz al final del túnel, aunque la presencia del virus llegó para quedarse.

Les contó que venía de atender a dos jóvenes de 17 y de 20 años que perdieron el olfato hace ocho meses y no lo han podido recuperar. Otros quedaron ya sin olfato.

No se trata como los jóvenes que dicen que: yo de todos modos me voy a curar”.

En la entrevista posterior precisó la necesidad de aplicar a menores con alto riesgo.

De acuerdo a las tendencias de vacunación el infectólogo considera que “difícilmente” habrá vacuna este año en Guanajuato para los de 12 a 17 años.

El Comisionado para la Influenza AH1N1 en México en el 2009 aplaudió el regreso a clases presenciales que ha mostrado la madurez de padres, docentes, estudiantes.

No hemos tenido grandes brotes, hay que asumir que cuando queramos volver a las escuelas hay un riesgo, el riesgo cero no existe. Hay que entender que este virus no se va a ir, el virus llegó para quedarse y vamos a tener que coexistir”, dijo.