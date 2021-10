León, Guanajuato.- Van 600 mil personas vacunadas con las 800 mil dosis que mandó la Federación para aplicarse esta semana y se pretende que se agoten todas las vacunas, afirmó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

De ésas, alrededor de 300 mil se aplicaron en León, pero aclaró que esta ciudad tiene mucha movilidad, por lo que hay gente que vive aquí entre semana para trabajar o estudiar.

Interrogado sobre qué harán en caso de que sobren vacunas porque la gente no asista, dijo que no pueden especular, pero que la Secretaría hará todo lo posible para que se apliquen y no sobre ninguna ni tampoco tengan que regresarlas a la Federación.

Nosotros vamos a buscar hasta el último rincón de Guanajuato a la gente que no se haya vacunado. El compromiso del Estado es estar en la mejor disposición, sábados y domingos, en la noche para estar en posibilidad de aplicarlas todas y no regresarlas a la Federación”, sostuvo.

Pero aclaró que en caso de que sobren vacunas, no se echan a perder porque no tienen caducidad ni se tiran ni se regresan a la Federación, sino que se pueden mantener en refrigeración por mucho tiempo.

El funcionario explicó en entrevista que en la Secretaría de Salud están haciendo un esfuerzo extraordinario para que se apliquen el total de las 800 mil vacunas, incluso grabó un mensaje personalizado para los presidentes municipales para que ayuden a invitar a la gente a vacunarse.

Recordó que en estos días hay 12 municipios con muchos puntos de vacunación abierto en Plaza Mulza, además en:

San Miguel de Allende

Celaya

Comonfort

Acámbaro

Salvatierra

Pénjamo

Guanajuato

Salamanca

Irapuato

Silao

Vacuna COVID en Guanajuato: “Ahora están tronándose los dedos para poder vacunar”

El Secretario de Salud reprochó que si no se ha logrado aplicar más dosis es porque los Servidores de la Nación no han permitido vacunar a quienes están por cumplir 18 años en este 2021 porque siguen siendo menores de edad y podría tener alguna repercusión legal, lo cual reconoció que es entendible.

Llegaba gente rezagada y no les permitían vacunarse. Esa gente ya no va a regresar, hay que reconquistarla porque la Secretaría del Bienestar no permitía aplicar la vacuna. Y ahora haz que regresen esas personas. Esas son las consecuencias.”

“Pero ahora están tronándose los dedos porque no se ha vacunado la población, presionando a la Secretaría de la Defensa”.

Señaló que si le dejaran a la Secretaría de Salud vacunar a los menores de 18 años, ya habrían acabado.

Vacunas hay, no debemos dejar pasar esta oportunidad”. Destacó que sobre todo es importante vacunarse porque ya viene la temporada invernal.

Daniel Díaz también dijo que la vacuna de Sputnik V, que es la que mejor protege contra la variante Delta.

COVID en Guanajuato en cifras

Ahora se están aplicando en promedio 35 mil vacunas.

Antes se estaban aplicando en promedio 200 mil vacunas.

