Guanajuato, Guanajuato.- Todavía quedan 10 mil dosis de las vacunas anti COVID para adolescentes de 12 a 14 años, pero están León, en la clínica T1 y algunas en el Caises de la avenida Miguel Alemán.

Ahí tenemos vacuna, pero sí hay que acudir a la ciudad de León, que es donde se concentra”, dijo el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez.

Añadió que ya se terminaron en el resto de los municipios, en León se seguirán aplicando hasta que se acaben, probablemente esta semana.

En entrevista el funcionario recordó que esas son el remanente de las 162 mil dosis que llegaron al estado hace cuatro semanas.

Precisó que con las 152 mil vacunas ya aplicadas a menores de 12 a 14 años, faltaría alrededor del 50% de la población de esa edad, pero afirmó que muchos se vacunaron en Estados Unidos, y a alrededor de dos mil 500 se las aplicaron mediante amparos.

También se genera una inmunidad colectiva o de rebaño, después de haber aplicado 9.5 millones de dosis en el estado”, comentó.

Los contagios de COVID van en aumento en Guanajuato, especialistas ya habían advertido de un repunte en junio o julio.

Mayo, el de menos casos en la pandemia

El Secretario de Salud de Guanajuato destacó que mayo es el mes que menos casos ha habido desde el inicio de la pandemia, gracias a la vacunación, con 600 positivos y sólo 8 defunciones.

Pero aclaró que aún se deben mantener las medidas de prevención ante la quinta ola de contagios que inició el miércoles.

No hay que bajar la guardia y ante la presencia de signos y síntomas hay que acudir a hacerse una prueba rápida. Si es necesario, aislarse para evitar su diseminación, en los espacios cerrados hay que seguir utilizando cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia”, dijo el funcionario.

Recordó que hay vacuna Cansino para quienes no se hayan aplicado ninguna o les falten refuerzos porque no pudieron o no quisieron.

También destacó que se siguen haciendo pruebas gratuitas en todos los centros de salud y están en 15 minutos.





Hay que ventilar espacios





Daniel Díaz insistió en que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia. Por lo tanto, hay que mantener los lugares cerrados con las ventanas y puertas abiertas, también aplicar alcohol en gel. Destacó que los tapetes sanitizantes no sirven de nada.

Comentó que ha visto que ya se está quitando el gel de los lugares públicos, “están bajando la guardia, no es momento de bajar la guardia. Eso implicaría un retroceso en las actividades económicas y afectación a la educación”, advirtió.

Y no queremos eso, creo que estamos muy a tiempo de que todos los ciudadanos sigamos los protocolos sanitarios, sana distancia, higiene, lavado de manos, si se tose o se estornuda, hay que cubrirnos con la parte interior del brazo o un pañuelo y evitar la diseminación”.

Comentó que la mayoría de los casos recientes han sido ambulatorios, porque en los últimos dos meses no se han tenido casos graves que ameriten hospitalización, sino que se manifiestan como un catarro.

“Pero no queremos confiarnos. Estamos seguros que no va a ser un repunte tan grave como los anteriores”. Recordó que ya hace meses había advertido que en junio y julio podía haber un repunte.

No nay hepatitis infantil

En otro tema, Daniel Díaz aseguró que en estos momentos no hay casos de hepatitis grave ni influencia ni de dengue en el estado.

Sólo hubo un caso en Acámbaro, que ante las noticias internacionales los papás se alarmaron, pero lo analizamos en el Hospital Pediátrico de León y se confirmó que era por virus de hepatitis A, que hay en esta época de calor, al consumir alimentos o agua contaminada”.

