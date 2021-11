Vacuna COVID Guanajuato: Podrían aplicar la segunda dosis Sputnik V este mes

Guanajuato - Para quienes recibieron su primera dosis de vacuna contra COVID Sputnik V, para este mes de noviembre podrán recibir la segunda.

Así lo informó el Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez esta mañana durante su intervención en TV 4.

El funcionario estatal indicó que tienen que pasar como mínimo 21 días y 90 como máximo para poder recibir la segunda aplicación de la vacuna Sputnik por lo que adelantó que en noviembre es posible que se completen los esquemas para los de 18 años y rezagados.

Se empalmó para este próximo miércoles el arranque de vacunación contra la influenza y la aplicación de segundas dosis AstraZeneca antiCOVID.

Al estado llegaron desde hace 10 días 264 mil dosis para la influenza de una meta total de un millón 700 mil vacunas, mismas que prevén aplicar antes de que termine el año.

Guanajuato está muy cerca de los 190 mil contagios acumulados y es probable que incluso la entidad cierre el 2021 con 200 mil casos de COVID-19, advirtió la Secretaría de Salud estatal.

Debemos seguir cuidándonos como si no tuviéramos la vacuna, recordar que el virus no se relaja, encuentra a una persona susceptible que baje la guardia y que se descuide y es ahí donde todo se complica, vacunados y no vacunados debemos seguir usando el cubrebocas y evitar exponernos si no es necesario”, exhortó por TV4 Daniel Díaz Martínez.