Guanajuato.- Tras el aumento a 23 menores amparados en Guanajuato para recibir la vacuna anti COVID, el diputado de la bancada panista Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que la estrategia nacional tiene errores de distribución y programación de rangos.

Insistió en que ya se debe planear la vacunación a los menores de 12 a 18 años e incluso a los menores de 3 a 13 con las vacunas de Pfizer, que son las que no representan riesgos para este sector de la población.

Tras la modificación de la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus para la prevención de COVID en México de incluir a personas adolescentes de 12 a 17 años que viven con alguna comorbilidad y priorizarlos, Barba aseguró que deben ser a todos.

Está bien que se tomen en cuenta a estos menores lo que no está bien es que el presidente no sea claro y que no vayan a vacunar a todos, hay niños que se ampararon y los están vacunando”, aseguró.