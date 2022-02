Vacuna COVID Guanajuato: Sí aplicarán refuerzo a rezagados

Las personas de 30 a 39 años que no fueron por su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 sí podrán ir por su dosis de refuerzo a partir de hoy, confirmó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Este miércoles inicia la aplicación de poco más de 355 mil vacunas de refuerzo para las personas de 30 a 39 años en 30 municipios de Guanajuato. Sin embargo, muchas personas de ese rango de edad no se aplicaron la segunda dosis.

Muchos adultos de 30 a 39 años de Guanajuato recibieron las dos primeras aplicaciones de la vacuna Sinovac, pero otros de esas edades no completaron el esquema y no pudieron hacerlo después debido a que no se enviaron más vacunas de dicha marca.

Tras la llegada al estado de las dosis de refuerzo para adultos de 30 a 39 años, la duda surgió entre las personas de esas edades que tienen solo la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

La Secretaría de Salud de Guanajuato explicó que las personas que tienen solo una dosis podrán recibir la de refuerzo con solo presentar el comprobante de su primera aplicación, una identificación oficial o CURP, además de la solicitud de refuerzo que se puede descargar en mivacuna.salud.mx.

La recomendación de la dependencia estatal es llevar la solicitud de refuerzo impresa para agilizar el trámite.

