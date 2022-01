Un millón de guanajuatenses rechazan vacuna COVID

Guanajuato.- A un año de haber comenzado la vacunación contra el COVID, siguen sin esquema completo un millón de guanajuatenses que debieran tenerlo.

En Guanajuato hay 4 millones 519 mil 193 mayores de 15 años que ya deberían contar con protección completa.

Pero cerca de la cuarta parte, 1 millón 71 mil 611, no cuentan con ella.

Fue el 13 de enero de 2021 cuando comenzaron a aplicarse dosis contra COVID, el personal de los hospitales de la entidad fue el primero que se empezó a vacunar.

Desde entonces y hasta el viernes 28 de enero se han aplicado 7 millones 997 mil 228 dosis a la población mayor de 15 años, lo que ha resultado en tres millones 447 mil 582 personas con esquemas completos.

Durante este periodo de más de un año se ha enfatizado que las vacunas contra COVID reducen riesgos de contagio y sobre todo aminoran las posibilidades de cuadros graves de infección.

A pesar de ello, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hay aproximadamente 467 mil 811 personas que solo tienen una dosis de la vacuna (en el caso de las que se necesitan dos), y los restantes 603 mil 800 no tienen ni una siquiera.

Esto significa que aproximadamente 10.35% de la población mayor de 15 años solo tiene una dosis de la vacuna y casi 13.3% de la población no tiene ninguna.

Para este cálculo se tomó en cuenta que en el caso de los trabajadores de la educación, se usaron vacunas Cansino, que son de una sola aplicación para ser consideradas como esquema completo.

Decide 7% no vacunarse

“Calculamos que sea un 7% de la población la que decidió no vacunarse aun teniendo la vacuna disponible, y crece casi al 30% los que faltan de aplicarse segundas dosis, que se envió la vacuna y no han ido a aplicarse”, informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, en entrevista con AM.

Insistió que hoy, que la vacuna está disponible, no hay motivo para no acudir. Todas tienen factores de protección de más del 90% para evitar hospitalización y muerte.

El 78% de las personas que se están hospitalizando tienen factores en común: son mayores de 70 años, no tenían vacuna, tenían esquema incompleto, o alguna enfermedad asociada como obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Aquí es donde se complican más las personas o pueden llegar a morir”, anotó.

¿Por qué guanajuatenses rechazan la vacuna COVID?

Los motivos para rechazar la vacuna son muchos. Aquí están algunos de ellos:

“Yo no me he puesto la vacuna por creencias mías, no tienen que ver nada con lo que dicen de las vacunas, trato de llevar una vida saludable y soy muy apegada a las cuestiones de la naturaleza”, Noemí Vázquez.

“Yo la verdad, para ser honesto no he ido a vacunarme por desidia y además porque no me daban chance en el trabajo”, Pedro López.

“No me he vacunado ni me pienso vacunar. Prefiero las cosas naturales. Siento que es de aquí, o sea mi fe en Dios (la razón de no enfermarse)”, Ma Ofelia Cortés

