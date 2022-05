Guanajuato - Ante la falta de inyecciones pediátricas y sales con las que se diluye la vacuna de la marca Pfizer, en Guanajuato, no hay todavía una fecha para vacunar contra la COVID a los niños de 12 a 14 años.

Así lo declaró el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que en la entidad ya hay 162 mil vacunas contra COVID para inmunizar a los menores de este rango de edad, sin embargo, esta cantidad solo alcanza para vacunar al 50% de los menores de entre 12 y 14.

No hay fecha para aplicar las vacunas a menores de 12 a 14 años en función a que no tenemos los insumos completos y no tenemos todavía la confirmación de cuándo llegaría el total de las vacunas. Son 162 mil vacunas las que ya están en el estado y no las estamos calentando, lo que queremos es salir a vacunar de inmediato”, dijo.