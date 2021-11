Guanajuato - Hoy arrancó la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza y en el estado hay 270 mil vacunas que se aplicarán a la población vulnerable.

Para esta vacuna no es necesario registrarse en ningún sitio, sólo es necesaria su cartilla de vacunación y asistir a su unidad de salud del estado más cercana, es importante que se aplicará preferentemente a sectores vulnerables”, explicó Fátima Melchor Márquez, Jefa Estatal de Epidemiología.

La doctora Fátima señaló en intervención matutina por TV4, que no se debe bajar la guardia con esta enfermedad, pues la temporada de frío la agudiza.

La jefa de epidemiología insistió que se deben completar esquemas contra el COVID con dosis de AstraZeneca, pues la aplicación comienza también hoy para personas del grupo poblacional de 18-29 años y de 30 a 39 años.

Para jóvenes de 18 a 29 años, únicamente se están vacunando en estos municipios:

Para el grupo poblacional de 30-39 años segundas dosis de AstraZeneca se están vacunando en estos municipios:

Para aquellos rezagados de 18 años en adelante se estará aplicando la vacuna Sputnik en los CAISES del Estado. pues aproximadamente hay 113 mil vacunas para comenzar esquemas antiCOVID.

Hay mucha gente que no se acerca porque quiere otra marca, pero en ese sentido no dejemos pasar esta oportunidad, no les podemos garantizar que llegará otra marca para que se apliquen la que desean”, dijo Fátima Márquez.