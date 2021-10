Se hacen megafilas por vacuna COVID en León y Celaya

Guanajuato.- La participación de jóvenes de 18 a 29 años para la aplicación de vacunas contra COVID en Celaya y León continúo creciendo con filas kilométricas.

Tras una primera jornada histórica con más de 180 mil vacunas aplicadas en un solo día en todo el estado, en León la asistencia creció visiblemente, las personas comenzaron a formarse desde las 4 de la mañana.

'Spiderman' pone el ejemplo

En la fila para vacunarse en la clínica del ISSSTE de León no solo destacó por ser rápida, sino también porque llegó “el Hombre Araña” y confesó que les tiene miedo a las agujas.

Se trató de Eladio, un joven que fue a vacunarse con su familia, pero vestido con el traje “iron spider” del hombre araña.

“Mi mamá me dijo que no viniera así vestido, que se iban a burlar de mí, pero yo dije, ‘no importa me aguanto’. Pero ya saludé a varios niños y ya uno que estaba llorando se tranquilizó cuando lo saludé” platicó entre risas el joven.

En cosa de media hora el joven llegó al punto de vacunación, pero mientras tanto convivió con algunas personas.

Después confesó entre risas que quería vacunarse por temor a las agujas, pero finalmente se decidió para estar protegido.

Rompen récord

Aunque hubo menos personas que el viernes, cuando se rompió el récord de más vacunas aplicadas en un solo día en Celaya con 38 mil dosis, el segundo día de vacunación también hubo largas filas, el proceso fue más ágil en los dos puntos que hoy continuarán habilitados.

Por la mañana, los jóvenes de 18 a 29 años y personas rezagadas tardaban alrededor de dos horas en recibir su primera dosis de la farmacéutica Sputnik V.

Conforme fueron pasando las horas, el proceso de vacunación fue más fluido e inclusive después del mediodía no se reportaban filas y las personas tardaban menos de media hora en salir del recinto ferial.

MCMH



