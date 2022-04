Guanajuato.- Personas mayores de 18 años que no hayan recibido alguna vacuna COVID o que requieran el refuerzo podrán iniciar o completar su esquema de vacunación en la campaña intensiva de inmunización que el IMSS retomará el lunes 18 de abril.

Dicha campaña inició el 11 de abril y concluirá el 30 de abril; sin embargo, se suspenderá del jueves al domingo de esta semana con motivo de Semana Santa, informó a través de un comunicado la delegación del IMSS en Guanajuato.

En el caso de la ciudad de León se retomará la vacunación en el Hospital General de Zona No. 21 y el Hospital General Regional No. 58 y en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 47, No. 51, No. 53 y la No. 56.

Se precisó también que esta campaña en la que se aplica la vacuna AstraZeneca se lleva a cabo en 32 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona y Subzona del Seguro Social en 22 municipios de Guanajuato.

"El objetivo de esta campaña es que la mayor parte de la población en nuestro estado esté protegida, para así evitar la muerte o una enfermedad grave a causa de COVID-19", señaló el coordinador de Salud Pública del IMSS en Guanajuato, Ángel Arnulfo Vargas Morales.

Cabe destacar que no se necesita cita previa, únicamente presentar una identificación oficial y presentar el certificado de vacunación o registro impreso que se puede obtener en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

Para conocer en qué unidades se suministra la vacuna se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-COVID-19

Aplicarán vacuna COVID en empresas

Asimismo, Vargas Morales informó que también se estará aplicando esta vacuna en diversos centros laborales, en el caso de empresas que cumplan con cierto número de trabajadoras y trabajadores que requieran la vacuna.

Para lo anterior, el sector patronal interesado en esta estrategia puede comunicarse al número telefónico 4777732837.

Vacunas COVID Guanajuato: Puntos de vacunación

Abasolo: UMF No. 22. Acámbaro: HGSZ/MF No. 13. Apaseo el Grande: UMF No. 23. Celaya: HGZ No. 4, UMF No. 49 y No. 59. Dolores Hidalgo: UMF No. 12. Guanajuato: HGSZ No. 10 y UMF No. 50. Irapuato: HGZ/MF No. 2, UMF No. 57 y No. 45. Juventino Rosas: UMF No. 16. León: HGZ/MF No. 21, UMF No. 47, No. 51, No. 53, No. 56 y el HGR No. 58. Moroleón: HGSZ/MF No. 15 Pueblo Nuevo: UMF No. 35. Purísima de Bustos: UMF No. 27. Salamanca: HGZ/MF No. 3. Salvatierra: UMF No. 8. San Felipe: UMF No. 30. San Francisco del Rincón: HGSZ/MF No. 7. San José Iturbide: UMF No. 38. San Luis de la Paz: HGSZ/MF No. 20. Silao: UMF No. 14. Soria: UMF No. 17. Valle de Santiago: UMF No. 19. Villagrán: UMF No. 40.

MCMH