León, Guanajuato.- Para garantizar un retorno seguro a las actividades presenciales, la Universidad de Guanajuato (UG) implementará la aplicación de la prueba "The Lolli Strategy" para detectar casos de COVID.

Esta prueba consiste en colocar en la boca un cotonete parecido a una paleta durante 30 segundos.

Osvaldo Rafael Ramírez, coordinador del Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la UG.

Osvaldo Rafael Ramírez, coordinador del Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la UG, ubicado en el campus San Carlos, afirmó que además de las pruebas de saliva para detectar coronavirus también se realizará esta prueba que ya se utilizó con éxito en la Secretaría de Educación de Tabasco y en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Doctor Juan Graham Casasús" hace unos meses.

Además: Investiga estudiante de la UG las secuelas del COVID en la salud mental

"Se firmó un convenio con un consorcio europeo que se llama EuResist Network para participar dentro del proyecto EuCARE, Cohortes Europeas de pacientes y escuelas para conocer el avance o el comportamiento de las epidemias".

La prueba “consiste en que la persona recibe un hisopo de material sintético que pasa en su boca durante 30 segundos y lo deposita en un tubo de polipropileno, de esta manera seguiríamos todo el procedimiento en el laboratorio como la extracción de ácidos nucleicos y finalmente el PCR", explicó.

La prueba es sencilla, se usa un hisopo de material sintético que pasa en su boca durante 30 segundos, después se analiza.

Añadió que la UG cuenta con la validación de la Universidad de Colonia, Alemania, para usar esta estrategia que ayudará a disminuir los costos porque se podría hacer la prueba a grupos de 20 a 40 personas.

Cabe destacar que la prueba "The Lolli Strategy" es un método no invasivo, es decir que no lastima la nariz y garganta y pese a ello mantiene una sensibilidad muy similar a un hisopado nasal o a una prueba que se realiza tomando una muestra de las fosas nasales.

JATR

Las noticias de AM en

Síguenos