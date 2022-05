Vacunas enviadas a Guanajuato alcanzarían para menores de 12 a 14 en municipios con más contagios

Guanajuato.- Las 167 mil dosis de vacunas contra COVID que anunció la Secretaría de Salud de Guanajuato para jóvenes de 12 a 14 años podrían usarse para vacunar a los adolescentes de los cinco municipios con más contagios en el estado, según los datos de INEGI.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, las dosis enviadas podrían alcanzar para vacunar a los jóvenes de esa edad que habitan en León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Acámbaro.

El pasado viernes, el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez anunció que se habían recibido 162 mil 393 dosis de vacunas Pfizer para aplicar a jóvenes de 12 a 14 años.

El funcionario aseguró que con ellas se podía vacunar casi a la mitad de la población de ese rango de edad y que los municipios para aplicar las dosis se definirán según criterios epidemiológicos.

Según los datos de la Secretaría de Salud, los municipios con más casos de COVID en Guanajuato son León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Acámbaro, Silao y San Miguel de Allende. En todos ellos hay mínimo 5 mil 800 contagios.

Según los datos de INEGI la población de 12 a 14 años en León es de 90 mil 247, en Irapuato 29 mil 980, en Celaya 26 mil 075, en Salamanca 13 mil 451 y en Acámbaro son 5 mil 296.

Estos municipios suman 164 mil 49 jóvenes de 12 a 14 años, por lo que las vacunas recién llegadas pueden ser suficientes para cubrir a este rango de edad en los municipios con más incidencia de casos.

Pero aún no se ha hecho anuncio oficial de en qué lugares se vacunará y la fecha en que se aplicarán, pues no se cuenta con insumos como jeringas y diluyentes para inyectar las vacunas y estos serán proporcionados por el gobierno federal y no se sabe cuándo lo hará.

