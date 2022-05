Guanajuato capital.- Para que puedan ser aplicadas las 162 mil dosis de vacunas anti COVID en Guanajuato que llegaron la semana pasada para niños de 12 a 14 años, es necesario esperar a que la Federación mande jeringas y diluyentes, informó el Secretario de Salud.

Esperarán hasta la semana próxima y si no los mandan, el Estado los comprará, anticipó en entrevista. “Estamos haciendo la solicitud para no hacer una compra doble. Esperaremos un tiempo prudente; si no, los estaríamos adquiriendo”, explicó.

Y es que explicó que las jeringas son especiales, tienen un diseño para que no se salga nada de producto.

El problema, señaló, es la proveeduría de estos materiales, porque a nivel mundial se están demandando millones de jeringas.

Daniel Díaz Martínez calculó que esa cantidad de dosis alcanzarán para aplicarlas a la mitad de la población de ese grupo de edad en Guanajuato.

Sobre el inconveniente de la espera de los complementos, dijo que eso pasa mientras la Federación no deje a los Estados hacer las compras de vacunas y sus aditamentos.

Dijo que cuando lleguen, las vacunas se aplicarán tal vez en los municipios del Corredor Industrial, que son los que mayor población tienen.

Vacunas COVID de refuerzo

El Secretario de Salud agregó que también ya están vacunando a adultos de 18 años en adelante, de cualquier edad, ya sea para quienes no se han aplicado ninguna vacuna o necesiten el refuerzo.

Destacó que no importa qué marca de vacuna se hayan aplicado, pues ya se puede hacer mezcla de marcas, siempre y cuando hayan pasado por lo menos cuatro meses de la primera vacunación. Esta vacuna es CanSino.

Sobre una posible quinta ola de contagios, pronosticó que se espera que pudiera darse entre junio y julio, cuando “quizá experimentemos un repunte, pero no de tantos (casos) como los dos años previos”.

Comentó que en el último mes no llegamos a mil casos de contagios. Y fallecieron quienes no se habían vacunado o que tienen factores de vulnerabilidad.

AM