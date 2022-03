‘Con la salud no se juega’: Pide PAN multar a Federación por no vacunar a menores amparados

Guanajuato.- Al no haber una fecha establecida para que los menores amparados de 5 a 11 de edad reciban la vacuna COVID en Guanajuato, el Comité Directivo Estatal del PAN buscará que la Federación sea multada por desacato, sostuvo Eduardo López Mares, presidente estatal del PAN en Guanajuato.

"Con la salud no se juega. Desafortunadamente el gobierno federal ha sido omiso en darle salida a estas suspensiones de los amparos presentados, ellos a la fecha no han señalado en ningún expediente que no tengan la vacuna, o sea no se resisten por eso, es más ni siquiera han dicho no tenemos vacunas.

Tampoco en ningún expediente han dicho que no lo van a hacer, simplemente no lo están haciendo. Nosotros estamos presentando los recursos de queja porque no se está vacunando. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Vamos a seguir insistiendo con la autoridad federal para efecto de que se les aplique si es necesario una multa porque con la salud no se puede jugar", declaró.

Señaló que si no se acata esa decisión, la autoridad, en este caso, el juzgado de distrito puede inclusive aplicar multas y si eso no se cumple pues seguramente va a haber un desacato a la suspensión de amparo.

López Mares puntualizó que son aproximadamente 500 amparos de niños de 5 a 11 años los que el PAN Guanajuato ha realizado a través de diputadas y diputados locales y federales; sin embargo, a la fecha los menores sólo han sido valorados médicamente en diferentes instituciones de salud.

"La mayoría son valorados favorablemente en el sentido de que sí son aptos para la vacuna, lo único que estamos esperando es que la autoridad en materia de salud cumpla y les otorgue la vacunación", sostuvo.

Exhortan a padres de familia a presentar amparo

El presidente estatal del PAN comentó que las casas de enlace de diputados panistas continúan abiertas para aquellos padres de familia que buscan amparar a sus hijos que tienen entre 5 y 11 años o entre 12 y 14 años para que reciban la vacuna COVID.

Recordó que el trámite es gratuito y que se puede realizar en cualquiera de las 36 casas de enlace que hay en Guanajuato, la ubicación de cada una se puede consultar en la página panguanajuatomx.org.

Los requisitos para los padres de familia interesados en tramitar el amparo son:

Acta de nacimiento

CURP

Constancia de estudios del menor

Credencial de elector del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

"Hacemos un llamado a las autoridades jurisdiccionales federales, a los juzgados de distrito para que no frenen y que no sean un obstáculo para la autorización de las suspensiones, hemos detectado que hay algunos juzgados de distrito que ya están poniendo un freno para efecto de no estar concediendo estas vacunas para los menores. Específicamente el juzgado de distrito de Irapuato", demandó.

