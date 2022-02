‘Pierden’ 276 mil vacunas contra COVID en Guanajuato

Guanajuato.- Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal saben con exactitud cuántas vacunas COVID hay en Guanajuato ni cuál es su caducidad.

En su reporte más reciente del 5 de febrero, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se tenía una disponibilidad de 255 mil 344 vacunas para segundas dosis y 20 mil 826 para primeras dosis, todas de la marca rusa Sputnik.

El 14 de octubre de 2021 se anunció la llegada de 500 mil dosis de Sputnik para la primera aplicación a la población de 18 a 29 años.

El día 22 se informó que ya había 800 mil en total.

Luego el 8 de diciembre del año pasado Guanajuato recibió otras 760 mil vacunas rusas para aplicar las segundas dosis de 18 a 29 años.

Pero la aplicación de dichas vacunas COVID ha sido lenta: a pesar de que estado y federación mantienen 36 puntos de vacunación para segundas dosis y uno para primeras dosis, son pocos los guanajuatenses que acuden.

Ayer AM consultó a la Secretaría de Salud de Guanajuato información respecto a la caducidad de las vacunas COVID que aún quedan disponibles.

A través de su área de comunicación la dependencia señaló que no contaban con esa información y que los datos los tenía la delegación de la Secretaría del Bienestar.

Al consultar al delegado de la Secretaría del Bienestar, Mauricio Hernández, en un primer momento señaló que no era correcto que hubiera más de 276 mil vacunas COVID disponibles en el Estado.

“Para nada, quedan alrededor de mil Sputnik, están con las medidas de red de frío”, indicó.

Descartó la posibilidad de que caduquen y queden inservibles miles de vacunas.

Sin embargo, el Delegado señaló que no contaba con más detalles respecto a estas vacunas y que la persona que tenía los datos era el coronel Enrique Jiménez Chavarría, quien es el coordinador de la Brigada Correcaminos en Guanajuato.

Al solicitar los detalles al coronel dijo que no podía proporcionar información al respecto y que debía pedirse al área de Comunicación Social de la 16 zona militar. AM solicitó nuevamente la información, pero ya no hubo respuesta.

MCMH

