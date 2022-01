León, Guanajuato.- El 7% de adultos en Guanajuato decidió no aplicarse ninguna vacuna anti-COVID.

“Calculamos que sea un 7 % de la población que decidió no vacunarse aun teniendo la vacuna disponible, y crece casi al 30 % los que faltan de aplicarse segundas dosis, que se enviaron y no han ido a aplicarse”, informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, para AM en vivo.

Insistió que la vacuna está disponible, no hay motivo para no acudir. Todas tienen factores de protección de más del 90% para evitar hospitalización y muerte.

“El 78 % de las personas que se están hospitalizando tienen factores en común: son mayores de 70 años, no tenían vacuna, tenían esquema incompleto, o alguna enfermedad asociada como obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Aquí es donde se complican más las personas o pueden llegar a morir”, anotó.

La variante Ómicron, que es la preponderante en la entidad, significa que hay más contagios, si bien las hospitalizaciones se mantienen estables (la media nacional es del 37% y en Guanajuato es del 24.5%) y las defunciones se han mantenido bajas.

“Estamos justamente en la pendiente de la cuarta ola y es muy probable que en las siguientes dos semanas todavía tengamos un incremento de casos”, sostuvo.

Vacunas COVID en Guanajuato: Menos hospitalizaciones y muertes

Actualmente hay 7.5 millones de guanajuatenses vacunados, lo que significa menos hospitalizaciones y defunciones, “pero les pido no minimizar ni normalizar el riesgo”.

El funcionario indicó que Salud del Estado tiene la posibilidad de abrir más puntos de vacunación para avanzar más rápido, “y nos limita que Sedena y que la Secretaría del Bienestar no tenga los suficientes elementos para salir a vacunar”.

“La verdad es que ha sido muy lento el proceso de vacunación, tenemos que salir cuando lleguen las vacunas, pero además cuando Sedena y Bienestar pueden salir, porque ellos sí se fueron de vacaciones o no recontrataron al mismo personal”, dijo.

En materia de vacunación anunció que en las siguientes dos semanas proyectan aplicar 1.5 millones de dosis de refuerzo a los grupos de 50 a 59 y de 40 a 49 años.

COVID en Guanajuato: Clases, esenciales

Dejó en claro que no habrá ninguna instrucción de limitar clases presenciales.

“Deben continuar, pero sí hay flexibilidad porque no todas las escuelas tienen las mismas condiciones, los comités de participación en cada escuela lo deciden, si deciden virtual, se respeta, pero no hay suspensión de actividades educativas”, dijo.

COVID en Guanajuato: Descontrol en la Feria

En cuanto a la polémica por el descontrol que se dio en el aforo al concierto de Santa Fe Klan en la Velaria de la Feria, admitió que es un riesgo alto de contagios y reveló que habló con el Presidente del Patronato para pedir reforzar protocolos.

“También es parte como sociedad no ponernos en riesgo. Sí hay muchos casos, cuídense, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, vacúnese y privilegiemos actividades esenciales como la educación y el trabajo. Este tipo de eventos, donde se sale de control el aforo, no puedo negar que sí representan un riesgo”, apuntó.

AM: ¿No cree que con este incremento exponencial de los contagios por COVID debió posponerse la Feria o los eventos masivos? ¿No es un contrasentido que muchas de las escuelas se mantengan en clases a distancia mientras que un evento de entretenimiento, no indispensable, se realice con consecuencias para la salud?

“Es esencial para el que se dedica al comercio y vive de ello, pero definitivamente sí debemos de seleccionar a qué tipo de eventos vamos a acudir como ciudadanos. No podemos detener la actividad económica, Salud respalda a quienes realicen eventos que demuestren tener protocolos que no pongan en riesgo”, respondió.

No se pretenden cierres para no afectar más a la economía, aseguró. La única restricción en amarillo son aforos al 80% en todas las actividades económicas, eventos sociales y empresariales, pero se podría regresar a naranja y reducir más.

