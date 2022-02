León, Guanajuato.- Hace 9 meses Efrén Gutiérrez recibió su primera dosis de vacuna contra COVID, pero no imaginó que sería la única, pues ha intentado al menos tres veces recibir su segunda inyección sin éxito. También trató de recibir la dosis de refuerzo, y fue rechazado.

Entre los cientos que llegaron ayer a Plaza Venecia para recibir la tercera vacuna contra COVID, llegó Efrén, pero primero preguntó a una de las servidoras de la nación si podían vacunarlo, la respuesta fue negativa.

Efrén tiene 54 años y pudo descargar en internet la solicitud de la tercera vacuna, “pensé, cuando menos tener la de refuerzo para estar protegido”.

“La vez que hubo en la Deportiva del Estado un relajo, estuve cuando bloquearon el López Mateos y todo, me tomaron mis datos de que según me iban a avisar, pero nada, luego fui hasta Irapuato y nada”, relató Efrén.

Insistió a la enfermera y mencionó estos intentos por recibir su segunda dosis, pues en la fecha que le tocaba esa segunda inyección no pudo acudir, pero aun así, la negativa para ponerle una dosis AstraZeneca de refuerzo, permaneció.

Un argumento que le han dado es que su primera vacuna fue Pfizer, “pero de eso ya va para el año, pues si fue en mayo de 2021 que me la aplicaron”.

Pero por otra parte, en su trabajo les han pedido que se aplique la vacuna para poder estar más seguros, “pero la doctora a cada rato me pregunta si ya la tengo, pero pues nomás no he podido”.

Pero no es necesaria la presión en el trabajo, pues en diciembre de 2020 estuvo contagiado de COVID, aún no tenía ninguna vacuna, pero afortunadamente estaba solo, recuperándose en casa y pudo regresar a su actividad, pero eso fue suficiente para convencerse de aplicarse la vacuna para estar más tranquilo.

Pero ahora “uno quiere estar protegido para no enfermarse y le dicen que no ¿entonces de qué se trata?”, cuestionó Efrén.

Visitó también el punto de vacunación en Outlet Mulza, pero la única respuesta que le dieron es que tiene que esperar a que lleguen más vacunas Pfizer para poder recibir la segunda inyección.

No le quedó más que regresar a casa y después al trabajo, aunque con incertidumbre, “ahora a ver qué dice la doctora en la chamba”.

