San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Adolescentes de 12 a 14 años llegaron a la deportiva municipal J. Jesús Ramírez Barba para vacunarse contra COVID.

La jornada de vacunación se realiza de manera fluida y sin contratiempos desde las 8 de la mañana.

Durante un recorrido de AM en el punto de vacunación se observó que la aplicación de dosis de Pfizer se realiza sin eventualidades, los menores acompañados de sus padres o familiares, tardan entre 20 y 30 minutos en recibir la vacuna.

Menores que llegaron a vacunarse fueron acompañados por sus papás. Foto: Martín Saldaña.

“Fue muy rápido. Vine con mi tío porque mis papás están trabajando y no nos tardamos mucho. Hice una pequeña fila, me pasaron a la mesa de registro, después a otra y me pusieron la vacuna. No nos tardamos prácticamente nada. Aproveché que no tuvimos clases en la secundaria y ya estoy vacunada, me dijeron que en mes y medio es probable me toque la dosis de refuerzo”, comentó Priscila, al salir de la vacunación.

Autoridades informaron que a San Francisco del Rincón llegaron 2,400 dosis, alrededor de las 11 de la mañana informaron que se habían aplicado 300 vacunas.

A las 8 de la noche cierra la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, en donde la afluencia ha sido baja.

Para recibir su dosis es necesario presentar CURP y expediente de vacunación que se puede obtener a través de la página: mivacuna.salud.gob.mx

AM