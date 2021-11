Ven diputados ‘súper secretaría’ con fines electorales

Guanajuato.- Sin cambiarle el nombre, diputados locales decidieron eliminar a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) todas las atribuciones relacionadas con el territorio para trasladarlas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y legisladores de oposición advirtieron que estas modificaciones tienen fines electorales.

Durante la sesión de Pleno del Congreso local, diputados locales avalaron las modificaciones a diversas leyes enviadas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Los diputados Gerardo Fernández González, del Partido Verde, y Yulma Rocha Aguilar, del PRI, advirtieron que estos cambios tienen fines electorales.

Ambos presentaron reservas legales para que la legislación pudiera permanecer como se encuentra actualmente, sin embargo, diputados del PAN, en su mayoría, votaron en contra de esta posibilidad.

No encontramos lógica ni jurídica ni en términos de la administración pública para otorgar tantas facultades a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y que finalmente, como lo platicamos en la primera reserva, hoy crean una súper secretaría, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano”.

...consideramos que no tiene otra finalidad más que el proceso electoral del 2024, más recursos y más padrones electorales o clientelares”, advirtió la diputada del PRI, Yulma Rocha.

Dijo que si bien la Secretaría de Desarrollo Social y Humano puede participar en actividades relacionadas con la tenencia de la tierra deben ser en coordinación con las instancias especializadas en la materia.

Estamos hablando de la gestión del suelo, nos estamos refiriendo a temas de ordenamiento territorial, no con respecto a desarrollo social, no tiene que ver una cosa con la otra... En esta reforma no hay una lógica desde el punto de vista de la administración pública, pero tampoco desde la ley, pues una ley debe ser armónica, debe tener coherencia, relación y correspondencia entre un término y el otro”, insistió la legisladora priista.