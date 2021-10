Amplían plazo para cambiar licencias de venta de alcohol en Guanajuato

Guanajuato.- El trámite para cambiar las licencias para venta de alcohol seguirá hasta septiembre del 2022, lo que da oportunidad de agilizar y cumplir los requisitos que pide la Secretaría de Finanzas de Guanajuato, señaló Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas del Estado.

Resaltó que la asociación negoció estos cambios para la venta de alcohol con el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Finanzas y se hicieron peticiones al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Una de ellas era el plazo que se nos dio y se establecía en la misma ley para poder canjear la licencia de alcohol de los establecimientos representados”, dijo.

Informaron que hasta septiembre de 2022 tienen para realizar el trámite para cambiar las licencias para venta de alcohol. Fotos: Eribaldo Gutiérrez

Señaló que también pidieron que se cambiara el tercer párrafo de artículo 15 de la ley, donde se estable que no si no se pagaba el refrendo correspondiente y no se hace el canje se perdería la licencia para la venta de alcohol, cosa que los preocupaba, pues por la pandemia de COVID-19 no pudieron hacer pagos y estaban en la posibilidad de perder su patrimonio.

Los compromisos para la venta de alcohol

Asimismo, se estableció el compromiso a no vender bebidas alcohólicas a menores de edad, también se sumarán al tema del combate de las adicciones, por lo que estarán pendientes para poder contribuir, así como también el involucrar a la ciudadanía que en caso de que detecten a un establecimiento clandestino lo denuncien, seguir capacitando a su personal y un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para obtener botones de pánico para preparar a los establecimientos con tecnología que permita enfrentar la seguridad.

