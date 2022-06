Guanajuato.- Vicente Fox Quesada aseguró que no extraña la política, pero que se ve obligado a seguir en ella por la situación que vive México.

-¿Extraña la política?, le preguntó el periódico El País en una entrevista realizada en el Centro Fox de San Francisco del Rincón.

-No, pero me veo obligado a estar en política porque al país se lo está llevando el carajo.

Sobre si esto significa que participará de alguna forma en las próximas elecciones presidenciales de 2024, reconoció que ya lo hace.

“Entre bambalinas y atrás, ciertamente, estoy participando y trabajando fuerte para que se mantengan fuertes y unidos los partidos políticos, para que sume el Movimiento Ciudadano y esos cuatro (partidos de oposición: PAN, PRI, PRD) con una estrategia y como consecuencia con un Gobierno de coalición va a ser la manera de echar a López y encauzar de nuevo al país”

-De los candidatos que se barajan en Morena, ¿hay alguno que le parezca mejor contendiente rumbo a las presidenciales de 2024?

- ‘Uta madre’, ya te contesté, dijo Vicente Fox.

En la entrevista, el ex Presidente reiteró sus críticas al planteamiento en materia de seguridad del Gobierno actual.

Él mismo (Andrés Manuel López Obrador) la resumió en su frase “abrazos, no balazos”, es decir, ausentarse del tema, rehuir el tema y dejar que los criminales hagan lo que les guste en el país, esto lleva consecuencias”,

Una de ellas, explicó, es el hecho que hoy hay cerca de 100 mil jóvenes que están trabajando para los cárteles, que se han convertido”en un nuevo Estado mexicano”.

“El Estado de los cárteles mexicanos en comparación con el Estado mexicano ya no sabe uno cuál es cuál. Tenemos en el Gobierno de López Obrador un Estado fallido, totalmente fallido en materia de seguridad, cero resultados, pero además agravada la situación por esa permisividad que ha dejado a los cárteles”, añadió.

Vicente Fox defendió su estrategia contra la delincuencia, cuestionó el abandono de las policías municipales, a las que el Gobierno federal dejó sin recursos, y reprochó al Ejército su pasividad.

“Yo hubiera hecho más o menos lo mismo que hice en su tiempo, crear una política nacional verdadera, crear y fortalecer policías municipales que no existen hoy en día, porque López Obrador ni las ha equipado, ni les da recursos, ni mucho menos les reconoce su autoridad. Es terrible lo que ha pasado en el país, ponerlo en manos del Ejército, un Ejército que parece estar aliado con los criminales y también les da total permisividad por instrucciones de López”.

En la entrevista, preguntaron a Vicente Fox cómo percibe la relación entre México y Estados Unidos.

Respondió.

De Estados Unidos me sorprende su silencio, me sorprende la cautela o la inocencia de Biden y de Kerry que vienen a México a sentarse con López Obrador y no se habla claro, se les engaña con las mismas mentiras con la que nos engañan en las mañaneras y hoy, por lo que veo, tiene engañados a Biden con mentiras que les creen”.