Vota por la mejor historia de amor

Nuestra historia de amor comienza en marzo del 2019, ella llegó a mi salón de clases como una chica nueva, una amiga en común nos presentó y aunque tardamos unas semanas en hacernos amigos llegamos a entablar una bonita amistad.

A ella empecé a gustarle tras unos meses solo que no me daba cuenta ya que soy algo despistado, dice que me hablaba con indirectas, con acciones inclusive pero no lo notaba aún. Empecé a hacerme amigo de su pequeño círculo de amistades y me gané su confianza. La empecé a conocer cada vez más y gracias a su mejor amiga empecé a darme cuenta que estaba naciendo un sentimiento hacia ella.

Ella empezó a tener un pretendiente, el cual me caía mal, la buscaba y no entendía por qué sentía celos, hasta que comencé a aceptar que estaba naciendo un amor y un sentimiento más allá de amistad. Un tiempo después intentamos salir pero no resultó del todo bien debido a unas confusiones por parte de ella. Para el 14 de febrero salimos a cenar con amigos y por medio de un regalo me pidió luchar por lo nuestro de forma segura, confiada y en serio. Ambos aceptamos y hasta el día de hoy llevamos una relación de mucha confianza, amor y formamos un equipo de lo más sólido.

Estoy seguro que tanto para mí como para ella nuestro tiempo juntos ha sido la mejor decisión que hemos tomado.