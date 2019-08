¡Ya son de prepa!

León.- Después de ser parte del “Día Uno” los 180 integrantes de nuevo ingreso a la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, se encuentran listos para iniciar su camino rumbo a la vida profesional.

Al Auditorio Principal llegaron los nuevos 'borregos' quienes fueron recibidos por Juan Carlos Arreola Rivas, director general del campus quien aprovechó la ocasión para motivar a los jóvenes a dar lo mejor de cada uno de ellos en estos tres años de preparación.

En su participación el directivo compartió algunos de los compromisos o actividades en las que podrán participar en su estancia como estudiantes de la PrepaTec, como “Operación Santa”, evento en el que los invitó a sumarse en su próxima edición.

En su participación recomendó a los estudiantes llevar una vida equilibrada y manejar sus emociones, tomando en cuenta que sus tutores están para ayudarlos y orientarlos.

Otro de los temas que resaltó el director fue el bullying, pidiendo a los jóvenes no dejar que les sucediera y no fomentarlo entre sus compañeros.

No acepten ni en su persona ni en el de a lado temas de bullying, no se vale, no se vale faltarse al respeto, eso se los voy a encargar mucho, no lo permitan en ustedes, pero tampoco que ocurra con sus compañeros”.