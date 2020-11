Zamarripa y Álvar no se van: Gobernador de Guanajuato

Además de defender su permanencia, Diego Sinhue Rodríguez calificó de show político la postura de la comisionada nacional, Karla Quintana, al pedir acceso a las fosas de Cortazar.

De la crisis de seguridad en la entidad platicó en una entrevista para AM.

León.- En su sexenio, la permanencia del fiscal electo por un periodo de 9 años, Carlos Zamarripa Aguirre, y del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, no está a discusión para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En otro tema relacionado con la seguridad, el mandatario acusó a la comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, de “show político” por reclamar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no les permite acceso al sitio de las fosas clandestinas ubicadas en Cañada de Caracheo, Cortazar.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez aseguró que al final del sexenio habrá regresado la paz y tranquilidad al estado. Foto: Zinohé Vázquez

De la crisis de seguridad en la entidad platicó en una entrevista para AM.

Primero fueron masacres, ataques a anexos, fosas clandestinas y ahora el ataque a un periodista. ¿El Estado está rebasado ante el crimen organizado”.

“No, para nada, al contrario, hemos ido recuperando territorio al crimen organizado, recordemos, hace dos años teníamos zonas del estado donde no se podía transitar no digamos los ciudadanos, donde la autoridad no podía entrar. Hoy ya no es así.

Evidentemente no hemos acabado con el problema, siguen los índices de violencia pero en las últimas semanas han ido disminuyendo los homicidios, aunque hemos tenido picos los fines de semana, es parte de un proceso. La descomposición de la violencia no se dio en un mes, en dos días, y no se va a solucionar en un mes o dos días, es una curva, llegamos ya a su tope este año y los resultados ahí están.

La captura de ‘El Marro’, del subsecuente líder de la banda, ‘El Azul’, ahora de ‘El Yeyo’, es decir, se está desmantelando, son 960 personas detenidas del grupo delincuencial de Santa Rosa de Lima y 860 del otro grupo delictivo de Jalisco.

Estamos trabajando, repito, es un proceso largo pero al final del día el estado de Guanajuato saldrá victorioso y se devolverá la paz que tanto anhelamos. Esperamos que el próximo año comiencen a disminuir los homicidios de manera gradual”.

 ¿Y cuál es su compromiso al terminar la Administración Estatal?

 “La captura de “El Marro” fue en agosto, todo el año fue muy complicado y confiamos que el próximo comenzarán a disminuir los homicidios de manera gradual para al final del sexenio regresar a los niveles que teníamos antes de la escalada violenta, es decir, ser un estado que pueda estar en los demás delitos por debajo de la media nacional, y, en el caso de los homicidios, ir recuperando poco a poco lugares y alejarnos de ese deshonroso primer lugar de homicidios dolosos.

 El dato oficial de enero a septiembre es de 3,438 víctimas de homicidio doloso, 34% más que en el mismo periodo del 2019, ¿cuándo va a parar esta guerra?

 “Llegamos a nuestro tope y con la captura de ‘El Marro’, ‘El Azul’, del otro bando ‘El Yeyo’, creo que vamos ir poco a poco disminuyendo el próximo año los homicidios, es un compromiso que hemos hecho con los guanajuatenses y estoy seguro lo vamos a lograr. Y eso gracias al fortalecimiento de nuestras instituciones, somos la Policía Estatal mejor pagada y la segunda más confiable luego de la de Yucatán.

Somos un estado que está invirtiendo en seguridad. Es un proceso, no se acaba de la noche a la mañana pero lo lograremos si seguimos sumando esfuerzos”.

¿Han servido de algo las reuniones diarias de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guanajuato a las que te comprometiste asistir?

 “Es una estrategia federal, yo me sumo como uno más, eso habrá que preguntárselo a la Federación. De que esté yo presente los siete días de la semana lo que puedo decir es que si no sirven no estorban, es decir, creo que ayudan a estar informados de cosas que ya estaba informado pues, pero hay una coordinación. Como dije, no creo que sea esa estrategia la solución pero voy a participar porque todo lo que abone a la seguridad lo voy a hacer, ahí estaré.

Lo que sí está funcionando es el trabajo con el Ejército mexicano, hay una gran coordinación y los operativos conjuntos están dando resultados, derivados de un trabajo de una mesa de inteligencia. Eso funciona para poco a poco disminuir homicidios, como lo hemos hecho la mitad del mes de octubre y principios de noviembre, repito, con los picos en los fines de semana”.

 ¿Qué le dices a los familiares de personas desaparecidas y a la sociedad guanajuatense perturbada por el hallazgo de fosas clandestinas como las de Salvatierra y Cortazar?

“Primero nuestra solidaridad con las familias, desde un inicio he sido un Gobernador que he estado cercano a ellos, siempre en contacto con ellos. Desde la mesa que nos reunimos (enero 2020) exigimos al Congreso del Estado la aprobación precisamente de la Comisión de Búsqueda (contemplada en la Ley). Ha habido momentos tensos pero siempre hemos estado apoyándolos. Destiné $10 millones adicionales para el apoyo de las familias y respaldamos a la Fiscalía para la instalación de sus nuevos laboratorios forenses para tener mejores resultados.

Respecto de encontrar estas fosas precisamente es parte de este proceso de recuperación de territorios, estos son los hallazgos de lo que ha sucedido en estos últimos años, que es lamentable y que esperemos nunca se vuelva a repetir en Guanajuato y hay que trabajar para que no se repita, ¿cómo?, fortaleciendo a las instancias estatales, municipales y federales. Es un trabajo arduo, que nos llevará tiempo, pero que estoy seguro que esto (las fosas) será un recordatorio de que no podemos bajar jamás la guardia en Guanajuato en materia de seguridad”.

 ¿Qué opinión te merece el reclamo de la Comisionada Nacional de Búsqueda a la Fiscalía de Guanajuato de que hay cerrazón y no les permitieron entrar al sitio de las fosas clandestinas en Cortazar ni a ellos ni a los familiares?

 “Es puro show político de esta señora, casualmente viene justo cuando quiere hacer este show. Estamos trabajando seriamente con las víctimas, hay lugares que están, por la Fiscalía o por un Juez, dictaminados como zona de evidencias donde no se puede intervenir seas quien seas: familiar, la Comisionada, el Gobernador o el Presidente de la República, hay que respetar los protocolos judiciales. Aquí respetamos los Poderes, ojalá cuando quieran venir a trabajar sin show mediático serán siempre bien recibidos, los recibimos mucho tiempo, sin medios, trabajamos y avanzamos, justamente ellos son los que citan a los medios junto con los miembros de su partido para el show mediático, y eso lo reprocho y lo lamento.

¿Por qué no me buscó a mí para ver este tema la Comisionada?”.

Pero también hay reclamos de los colectivos de familiares de desaparecidos, que no tienen información, que no los dejan participar, que han denunciado más sitios probables de fosas clandestinas y no se ha hecho nada ¿qué les dices?

 “A los familiares les digo que cuentan con todo nuestro apoyo y por eso se destinaron 10 millones de pesos en respaldo, estamos con ellos y cualquier fosa que se encuentre o donde se diga, hay que ir a buscar, a todos los colectivos siempre los estamos acompañando con Fuerzas del Estado para que no arriesguen su vida. Estamos trabajando coordinadamente pero hay quienes quisieran ver esto como un problema y hacerle un problema a Guanajuato, usan y abusan de los colectivos precisamente con tintes políticos y eso no lo vamos a permitir”.

¿Qué les dices a quiénes insisten en la remoción del Fiscal General del Estado (Carlos Zamarripa Aguirre) y en la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del Estado (Álvar Cabeza de Vaca)?

“Que están haciendo su trabajo y siguen firmes. Hasta el último día de mi sexenio estarán el Fiscal y Álvar. Si siguen dando los resultados como hasta ahora los están dando sí, son 960 detenidos del Cártel Santa Rosa de Lima y 860 del Cártel de Jalisco en estos dos años. Recuperamos Santa Rosa de Lima, detuvieron a ‘El Marro’, al ‘Azul’, ‘El Yeyo’, a ‘El Playas’, claro que están dando resultados.

En el tema de facultades contra el crimen organizado…

 “El Fiscal le pidió directamente al Presidente de la República (en su visita a Irapuato) que nos dieran facultades para combatir delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y portación de armas de fuego. Que ojalá él que tiene mayoría en el Congreso con su partido puedan hacer reformas que permitan que los estados puedan combatir esos crímenes porque no tenemos facultades, que no se le quiten a la Federación simplemente que, como en Estados Unidos, los estados pueden ver delitos del fuero federal, esa sería una reforma que ayudaría”.

 ¿Ven a la Fiscalía General de la República ausente en Guanajuato?

 “No, para nada, a partir de la llegada de David (Carmona Álvarez), que por cierto sigue siendo Encargado de Despacho y ojalá lo ratifiquen como Delegado, mis respetos, él llegó a partir de enero y Guanajuato es el único estado que ha sentenciado detenidos por delincuencia organizada en todo el País desde hace como 15 años. Le faltan elementos, tienen muy pocos, pero estamos trabajando de manera coordinada, lo mismo con el Delegado de CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que acaba de llegar. Hoy como nunca la mesa operativa, más allá de la que es diaria informativa, como nunca en la historia está funcionando muy bien”.

 Estas fosas y el incremento de la violencia se dio en los periodos en donde ya estaban los mismos antes Procurador y el Secretario de Seguridad Pública. ¿No son ellos parte de este problema, responsables también de esta crisis?

 “Yo creo que esa es una visión muy obtusa, por no decir muy mediana, porque finalmente la problemática es multifactorial y achacárselo a dos personas...como es parte del problema el Presidente de la República, el Gobernador, los ciudadanos, la droga, los consumidores, los medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es una política como lo estamos tratando de hacer, donde no sólo recuperemos territorio sino que estamos avanzando con el tejido social, en la educación.

Afortunadamente Guanajuato, a pesar de que muchos quisieran verlo de rodillas y derrotado, es el estado que más está creciendo y está trayendo inversiones. Me comprometí en el sexenio a 5 mil millones de dólares y ya rebasamos dos mil. Guanajuato seguirá siendo un polo para la inversión y estamos seguros que vamos a devolver la paz y la tranquilidad al final del sexenio como lo comprometimos”.

MCMH