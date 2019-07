Abre Karla Breu su corazón en León

Expresar los sentimientos del corazón y después cantarlos ha llevado al éxito a Karla Breu, la cantautora dominicana que se presentará en la ciudad de León este viernes 26 de julio.

Su más reciente canción “No me Arrepiento”, podrá ser escuchada en vivo y en directo en el Café Contrapunto. También sonarán “Mi amor” y “Cada vez”, temas íntimos y honestos que muestran su capacidad como autora e intérprete.

Las principales radiodifusoras de México, hacen sonar “No me Arrepiento”, por lo que ya logró colocarse en el lugar 12 del top 20 en las listas a nivel nacional.

Es una balada pop con tintes caribeños y electro, producida por Xavier López, Rodolfo Vázquez, Fernando Blu y mezclado por David Rideau (Janet Jackson, Boyz II Men, Jennifer López, TLC).

Con este tema Karla se adentra en emociones profundas y muestra una fase nueva, porque ahora le canta al amor desde otra perspectiva.

“Es tal vez una de las canciones más íntimas y honestas que he escrito, fue la catarsis de un momento muy difícil para mí en donde me arrepentí de haber perdido tanto tiempo en darme cuenta de mis sentimientos hacia otra persona y poderlos expresar. Con este tema espero que mis seguidores puedan conocer una parte de mí que no habían visto”, expresa Karla sobre el sencillo.