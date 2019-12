Acusan que dos nietos de Joan Sebastian viven en extrema pobreza

México.- A cuatro años del fallecimiento del cantante Joan Sebastian, salió a la luz que dos de sus nietos del también compositor viven en extrema pobreza, al grado de que han tenido que recurrir a hospedarse en albergues para poder sobrevivir.

Actualmente, los nietos tienen 13 y 15 años y eran hijos de Juan Sebastian Figueroa, asesinado hace nueve años en Cuernavaca, Morelos. A partir de ese momento, el encargado de apoyar a Rehana, viuda de Juan Sebastian, fue precisamente ‘El Poeta del Pueblo’.

Pero a su muerte, hace cuatro años, tanto Rehana como sus hijos quedaron totalmente desprotegidos y hoy viven en extrema pobreza, según una revista de circulación nacional.

Rehana señaló que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, se ha mostrado preocupado pero tampoco la ha apoyado económicamente.

Sobre el tema, el abogado encargado del manejo del testamento del compositor, Cipriano Sotelo, aclaró que ni Julián ni José Manuel Figueroa, ni los demás probables beneficiados, han recibido nada de los bienes del fallecido intérprete de ‘Secreto de amor’.

Puede ser un malentendido. No hay absolutamente nada oculto. José Manuel puede traer sus vehículos, caballos, pero no es por producto de la sucesión: compra lo que le alcanza con sus ganancias. Pero vale la pena que consideremos que Joan Sebastian ya no está. Tienen que proyectar su vida y ver sus opciones de ingreso”, dijo el abogado del intérprete.

Rehana concedió la entrevista a esa revista de espectáculos donde dijo que ella trabaja en la venta de banquetes para reuniones y fiestas, pero aún así no le alcanza para mantener a sus dos hijos.

Agregó que actualmente viven en un departamento de una sola recámara y un baño y le pide a José Manuel ayuda para sus dos sobrinos.

Sobre la pobreza en la que viven dos de los nietos de Joan Sebastian, su ex esposa, Maribel Guardia, aseguró que desconocía tal situación, pero que de ser así, espera que pronto se resuelva.

Yo no sé nada de eso, no se nada, soy la persona menos indicada para que me pregunten, tal vez Julián lo sepa o sus otros hermanos, yo le deseo lo mejor a estos niños, ojalá que no sea cierto…”, respondió.