Alexis de Anda busca conectar con su stand up en León

Alexis de Anda llegará a León para compartir sus experiencias de vida en el standup “Pu**na pero espiritual”.

En entrevista telefónica con am, la comediante habló sobre la gira, el cómo realizó este show y sobre sus proyectos futuros entre los que se encuentran un programa de televisión y su podcast “El Viaje”.

Los standoperos ampliaron su terreno y ahora se les puede ver en el cine, en streaming o generando contenidos para campañas publicitarias.

“Hemos sido bien afortunados los que empezamos esta escena, antes no existía competencia y se nos han dado muchas oportunidades a diferencia de otros países; también ha sido mucha prueba y error, momentos muy chidos, de sentir los fracasos, de que no sirves para esto, y es una constantemente confrontación con uno mismo.

Sobre el espectáculo, Alexis reveló que se trata de algo biográfico, con el que busca conectar con experiencias simples que son dignas de contarse.

“Ya tengo más de 30 (años) y no hago cualquier cosa, he vivido muchas experiencias que me han llevado a generar el material que tengo como ir al desierto a comer peyote, rescatar a una perra de la calle, enamorarme de un hiphopero guatemalteco, vivir experiencias espirituales, que me dan el material con el que hago mi comedia, mi show es muy biográfico, y me gusta sentir que con esto, la gente nos sentimos menos solos y menos locos”, aseguró.