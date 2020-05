Cambian fecha de apertura de autocinema en León, será en junio

León, Guanajuato.- Debido a la alta demanda, es que inversionistas del ‘Autocinema Feroz’ decidieron cambiar la fecha de apertura a principios de junio.

Todo estaba listo para que este viernes 22 de mayo comenzara a funcionar este espacio, que pretendía proyectar clásicos del séptimo arte a través de una pantalla de 144 metros cuadrados con formato HD.

Guillermo de la Rosa, quien es uno de los promotores e inversionistas del autocinema, dijo que debido al interés de la población, y para evitar aglomeraciones, fue que tomaron esa decisión.

Fue tanto lo que pasó con la gente que no tiene boleto, que me pidieron mover la fecha a dos semanas. No dejaban de buscar los boletos, y no queremos que en la puerta (de entrada) llegue mucha gente”, comentó.