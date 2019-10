Conductor de Hoy revela que ha besado actrices con mal aliento

CDMX.- Para algunas escenas de las telenovelas los actores tienen que besarse aunque su compañero de escena no les agrade tanto o tenga mal aliento, una de estas incómodas situaciones le pasó al conductor de Hoy Raúl Araiza.

El también actor balconeó a sus compañeras de Televisa al hablar sobre las situaciones que le ha tocado con actrices con mal aliento.

Durante un corte comercial del programa Hoy, Araiza reveló a las cámaras que a él le gusta mucho cuidar su salud bucal, por lo que siempre tiene sus dientes limpios y fue ahí cuando reveló que es grotesco cuando ha tenido que besar a actrices a las que “les ruge el dragón”.

Dientes perfectos, nunca me ha apestado la boca, jamás, siempre me fijo mucho. Yo cuando he besado compañeras en las novelas, siempre es mentita y si a ella le ruge el dragón, le digo ‘¿no quieres una mentita?’”, dijo.