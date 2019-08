Enrique Iglesias hace 'estallar' de emoción a fans en Velaria de la Feria

León.- Enrique Iglesias provocó que más de 4 mil fans estallaran de emoción en la Velaria de la Feria.

El español rompió con casi cuatro años de ausencia con su "Live Tour", que presentó lo mejor de más de 20 años de carrera.

Músicos mexicanos, europeos y estadounidenses lo acompañaron en el festín musical, mientras sus seguidores (la mayoría mujeres) le lanzaron todo tipo de piropos.

Las fans lanzaron piropos al cantante. Foto: Omar Ramírez

Tres generaciones se reunieron para cantar sus éxitos, en su mayoría del género urbano, sin olvidar los que le dieron fama a partir de 1995.

El concierto comenzó a las 9:45 de la noche con rolas como: “Move to Miami”, “I'm a Freak”, “I like How It Feels” y "Heartbeat".

Jovial, seductor y ataviado en negro, se paseó por la pasarela, el sello de sus conciertos desde hace años. Dos pantallas mostraron al público de gradas todo el show.

Más de 4 mil fans acudieron a la Velaria. Foto: Omar Ramírez

El cantante saludó, agradeció y una vez más dejó claro el por qué se mantiene como uno de los favoritos del público.

