Marcus Ornellas cuenta cómo 'cae en las redes' de Camila Sodi

México.- El guapo actor Marcus Ornellas asciende por el camino artístico, en esta ocasión como el diseñador Lucas Fuentes en la nueva versión del melodrama ‘Rubí’ protagonizado por la sobrina de Thalía, Camila Sodi, de quien quedará prendado con sus encantos.

En entrevista para AM, el famoso que ha ganado terreno no sólo en televisión, sino en el teatro, habló sobre este proyecto, que se acomoda al terreno actual y fue éxito en Estados Unidos.

Finalmente vamos a estrenar en México, estamos ansiosos de ver la respuesta del televidente. Es un proyecto que le ha gustado tanto a la gente, a los que conocen las versiones anteriores y los que no la conocían. Está reescrita la historia, compactada a 26 capítulos, o sea, cinco semanas, es una forma de contar la historia distinta a las anteriores”, explicó.

En julio de 2019, W Studios y Lemon Studios comenzaron la adaptación del texto de 2004 con Carlos Bardasano como productor.

La premisa gira sobre Rubí (Camila Sodi), una joven universitaria de condición humilde que utiliza sus encantos para seducir a los hombres, todo por ambición y dinero; en este caso, el personaje de Marcus, es otra más de sus víctimas.

Es un personaje nuevo, no existe en las versiones anteriores, mucha gente cree que es como ‘Loreto’ de las versiones anteriores, pero él sí existe en ésta.

Para desarrollar su personaje, Marcus se reunió con su amigo Alex Medina, un diseñador que lo orientó a inspirarse en el ambiente de la moda.

No hice una imitación, entendí qué es lo que lo motivaba y encontré las motivaciones de Lucas Fuentes, logré trabajar en eso”.

El éxito de la historia, también tiene que ver con la química entre actores.

Kimberly Dos Ramos, Rodrigo Guirao, José Ron y Alejandra Espinoza son algunos de los personajes centrales.

Tuve compañeros de España, Argentina, que habían trabajado no mucho en México y llegaron con un estilo propio y una forma diferente de abordar su personaje, pero logré conectar con esos grandes compañeros. Con Camila ya había trabajado, de mis compañeros que no conocía me llevé muy bien, es una gran química y eso se refleja en la pantalla”, explicó Marcus Ornellas.