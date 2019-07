Patricia hizo las gorditas como Dios le dio entender

Celaya, Gto.- Si Patricia Gallo no sabía que había gorditas en Celaya, lo demostró, porque al hacerlas fue calificada apenas con cuatro puntos por el jurado de Master Chef México, La Revancha.

En cambio, a Julia Martínez, su contrincante en la prueba, le dieron nueve puntos.

Las cosas no pintaban bien para la celayense y su equipo azul, quienes ya habían perdido las cuatro pruebas anteriores y la tensión entre ellos ya se veía.

Cuando la conductora titular del programa, Anette Michel le hizo saber a la capitana del equipo azul, Yanin Campos, que tendría que escoger a alguien para hacer una gordita, Patricia y su compañero Rogelio Torres disputaron la ocasión.

Pese a eso, Yanin la escogió y la celayense se mostró sorprendida pero gustosa.

En la prueba Patricia enfrentó a doña Julia, una mujer de 60 años originaria de Guadalajara, conocida como doña ‘San Juditas’ por siempre llevar una imagen de San Judas Tadeo.

El chef Benito Molina les anunció que tendrían 15 minutos para hacer dos gorditas.

Los nervios entre los integrantes del equipo azul, que veían desde una sala a través de televisores, eran evidentes, pues hacían comentarios que dejaban ver que no estaban de acuerdo con la forma en que Patricia hacía las gorditas.

“Cuando me dijeron gorditas, la verdad no pensé nada, yo quería pasar, quería pasar desde el primero y la verdad es que esta madre pues en mi vida la he hecho, pero estoy haciendo gorditas de chicharrón como Dios me da a entender, así de fácil”, se escucha.