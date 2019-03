Verónica Castro mantiene a su ex esposo a falta de apoyo de sus hijos mayores

CDMX.- Ahora que Manuel "El Loco" Valdés, de 88 años, atraviesa una fuerte crisis económica y de salud, y a falta de apoyo por parte de sus hijos mayores, salió a la luz que su ex esposa, la actriz Verónica Castro, es quien se está encargando de él.

Asimismo, Cristian Castro, el hijo que tienen en común, ha estado al pendiente de la salud de Manuel 'El Loco' Valdés, contribuyendo en todo lo que necesite para que sobreviva.

Cristian también contribuye en el apoyo a su padre.

Una amiga cercana de Verónica Castro relató que la actriz siempre se encuentra al pendiente del comediante y que le entrega $100 mil pesos mensuales para que pueda cubrir todos sus gastos médicos, ahora que se encuentra tan delicado de salud.

ENTREVISTA

-Ahora que don Manuel 'El Loco' Valdés está desamparado por sus hijos mayores, ¿Verónica Castro lo ayuda económicamente?

“Así es, Verónica tiene un gran corazón y al enterarse de que El Loco pasaba por una terrible situación económica y de salud, no dudó ni un segundo en ayudarlo; está muy al pendiente de todo lo que le pase, y todo lo hace de corazón. A pesar de que hace años él no se hizo cargo de ella ni de su hijo Cristian, Vero no ha dudado ni un poco en ver por él en estos momentos difíciles”.

-¿Sabes cuánto le da?

“Alrededor de 100 mil pesos mensuales, para que cubra los gastos de enfermeras, hospital, tratamientos, curaciones, todos los servicios de su casa y su alimentación”.

-¿Aún hay cariño entre ellos?

“Sí, son grandes amigos. Desde siempre ella ha procurado mantenerse comunicada con él, por lo menos para saber cómo está de salud, y es a través de Iván Valdés, nieto de don Manuel, es como se ha enterado de todo lo que necesita”.

-¿Cristian ayuda a su padre?

“Sí, también; él da lo que puede, cuando puede, pues agradece que le haya dado la vida; si no tuviera que pagar tanto de las pensiones de sus hijos y no hubiera gastado miles de pesos en su último divorcio, le daría más”.

-¿Sólo él lo apoya?

“Sí, sus medios hermanos le exigen mucho, quieren que sea el único responsable de la manutención de su papá”.

-¿Por qué le exigen?

“Piensan que como es famoso debe cargar con todo; Alejandro y Manuel son los que lo hacen, y sólo lo buscan por su bien”.